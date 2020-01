Il Torino batte di misura il Bologna: decide Berenguer

I granata si impongono sui felsinei dando continuità ai loro risultati

Nel pomeriggio della diciannovesima giornata di Serie A, si affrontano Torino e Bologna con l’obiettivo di chiudere al meglio un girone nel complesso positivo per entrambe.

La partita si mette subito bene per i padroni di casa che vanno in vantaggio al minuto undici: Belotti entra in area e serve Berenguer che controlla e batte Skorupski con il sinistro. I rossoblu provano a reagire e si fanno vedere con Orsolini che trova però Sirigu sulla sua strada. Al minuto quaranta Verdi sfiora il gol dell’ex: partendo da destra si accentra e calcia col sinistro a giro trovando il palo esterno a negargli la gioia. La prima frazione di gioco si chiude sull’1-0 per il Torino.

Nella ripresa il Bologna è decisamente più vivo e sfiora diverse volte il pari. Protagonista suo malgrado in negativo è Rodrigo Palacio che al minuto cinquantatré è sfortunato perchè di testa colpisce il palo, ma tre minuti più tardi si divora letteralmente l’1-1 calciando fuori da pochi metri solo davanti al portiere. I granata non reagiscono e si fanno vedere solamente con un tiro poco pericoloso di Belotti, continuando a soffrire per tutta la ripresa. Nel finale ancora Palacio spreca una grande possibilità: servito da Dominguez calcia addosso a Sirigu che è bravo a salvare il risultato. Il match termina 1-0, al Torino basta Berenguer.

Vittoria sofferta per gli uomini di Mazzarri che dopo il successo contro la Roma trovano anche quello contro il Bologna a conferma di un ottimo periodo di forma. Per la compagine emiliana tante occasioni in un pomeriggio in cui avrebbe sicuramente meritato il pareggio.

Fonte foto: toronews.net

Alessandro Fornetti