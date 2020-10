Il termometro sulle neopromosse: tra speranze e delusioni

Benevento, Spezia, Crotone: inizi sfolgoranti, sorprese e preoccupanti conferme

Con la sosta nazionali e la fine del mercato, ds e giocatori tirano il fiato dopo tre giornate: tempo di analisi, ecco una panoramica sulle tre matricole.

QUI BENEVENTO – Senza guardare all’imbarcata alla prima in casa contro la corazzata interista, per i sanniti è un magic moment: sorpresa in casa la Samp e regolato di misura il Bologna, è un inizio confortante a maggior ragione sotto la lente degli scontri salvezza.

Eppure La situazione Covid, soprattutto con le ripercussioni sul Genoa, apre la discussione sull’allargare le liste gara. Evitare un campionato falso e farsa è d’obbligo dopo aver terminato a fatica la stagione precedente. Il Benevento in particolare recupererebbe tre quota over: Gori, Del Pinto e Volta, già esclusi in precedenza.

C’è comunque ottimismo nell’ambiente, tutti partecipano come in un’orchestra e anche uno come Marco Sau che gioca poco (ma sforna assist d’oro) non si lamenta affatto: “Ovviamente, dal canto mio, sono a disposizione del gruppo, ma spetterà al mister decidere se inserirmi nella formazione titolare. In questo Benevento ci sono tutti elementi validi, insomma c’è l’imbarazzo della scelta, ma indipendentemente da chi scenderà in campo, ciò che conterà più di ogni altra cosa sarà l’impegno e il risultato finale”, così il fantasista ex Cagliari a ottopagine.it.

Ora la pausa nazionali, poi la Roma tra dieci giorni e il Napoli una settimana dopo: le scontri con le grandi fanno paura, ma i match salvezza restituiscono una squadra giallorossa in forma smagliante: le streghe son tornate?

Milan – Spezia, finita con un comunque onorevole 2-0 in casa dei lanciatissimi rossoneri

QUI SPEZIA – Partenza in chiaroscuro per i liguri al debutto assoluto nella massima serie: prima i quattro schiaffi rimediati a Cesena dal Sassuolo, poi la gran vittoria al Friuli sull’Udinese, infine il 3-0 subito a San Siro.

Enigmatica la prospettiva delle aquile, che tra l’altro dovranno fare a meno del loro bomber e del portiere Zoet: “Lo Spezia Calcio comunica che i primi esami diagnostici ai quali è stato sottoposto Andrej Galabinov, uscito anzitempo dalla sfida disputata sul terreno del “Meazza” domenica sera, hanno evidenziato una lesione muscolo tendinea al quadricipite prossimale della gamba destra”, comunicato dell’infermeria della neopromossa.

Fiorentina, Parma, Juventus e soprattutto la sfida salvezza anticipata col Benevento: col mercato finito il 5 ottobre, sarà complicato per i liguri trovare un altrettanto valido sostituto dell’ex Genoa.

Lesione all’adduttore sinistro invece per Zoet, che ne avrà fino a dicembre/gennaio: a sostituirlo il veteranissimo Rafael, una garanzia per le provinciali (doppia promozione e tanta serie A al Verona, ottimo ricorda lasciato a Cagliari). Sicurezza e soprattutto rendimento costante, elementi decisivi per il prosieguo del campionato.

Intanto il ds Mauro Meluso a TMW predica il niente panico: “Abbiamo dieci under, preso giocatori funzionali e sono soddisfatto. Poi vedremo le criticità che si possono verificare e quindi eventualmente interverremo. Tra undici partite inizia un nuovo mercato, c’è poco spazio tra il mercato estivo e quello invernale […] ci vuole tempo e pazienza.

Genoa-Crotone, prima doccia fredda per gli uomini di Stroppa

QUI CROTONE – all’ultimo banco siedono i pitagorici, al terzo anno di Serie A. Inizio devastante, sì. Per le avversarie, con il poker rifilato da Genoa e Sassuolo, intermezzo allo Scida con lo 0-2 per mano del Milan. Squadra ancora acerba quella di Stroppa, qualche innesto di buona qualità può aiutare (Cigarini e Siligardi), ma la vera incognita è nei nomi troppo poco di rilievo da affiancare ai vari Cordaz, Marrone, Riviere e Benali.

Intanto qualche grana col Covid, il nuovo acquisto Luperto, ex Napoli, si è dovuto sottoporre a tampone, poi negativo. “”Ringrazio Giuntoli e De Laurentiis“, conferma il ds Giuseppe Ursino che con questo nuovo acquisto proverà quantomeno a togliere agli squali la nomea di squadra materasso della Serie A.

Dopo la sosta c’è subito la Juve allo Scida, poi Cagliari in trasferta, di nuovo in casa con la Spal (Coppa Italia) il 28 e l’Atalanta tre giorni dopo, sempre in Calabria. Lastricata di fallimenti è la strada del successo, ma bisogna invertire la rotta prima che le rivali alla salvezza scappino troppo in fretta.



Fonti foto: Skytg24.it, Ilmilanista.it, gazzettadelsud.it

Valerio Campagnoli