Il Tar respinge il ricorso della Figc sull’indice di liquidità

La federazione aveva presentato l’appello dopo la decisione del Collegio di Garanzia, ma l’istanza non è stata accolta

Aveva destato scalpore la storica decisione del Collegio di Garanzia del Coni di non includere più l’indice di liquidità tra gli elementi necessari a valutare la situazione economica e patrimoniale delle società calcistiche. Una pronuncia tanto rivoluzionaria quanto contestata, in primis dalla Figc, che ha presentato ricorso al Tar del Lazio in via cautelare proprio per annullare la decisione. Il tribunale amministrativo laziale però ha respinto l’appello confermando quanto statuito dal Collegio di Garanzia. Ora la palla passa di nuovo alla Federazione, che dovrà decidere se continuare o meno l’iter processuale.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calcioefinanza.it)