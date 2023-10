Il Siviglia ha deciso, si cambia: esonerato Josè Luis Mendilibar

Tempo di lettura 1 minuto

Pesano sulla scelta del club andaluso i risultati ottenuti fin qui dall’ormai ex tecnico della squadra, necessario un cambio di rotta

C’era una volta il Siviglia vincitore della settima Europa League della sua storia. Parliamo della scorsa annata e alla guida di quella squadra c’era Josè Luis Mendilibar, subentrato a Sampaoli e artefice di quel grande risultato. Sull’onda di quel finale di stagione è iniziata l’attuale ma non nel modo in cui ci si aspettava. Nella Liga attuale il tecnico con il suo Siviglia ha raccimolato 8 punti in 8 partite, frutto di due vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. In Champions League due pareggi contro Lens e PSV Eindhoven. Tutti questi risultati hanno convinto la società andalusa a cambiare, ringraziando Mendilibar per quanto fatto attraverso un comunicato ufficiale che annunciava l’esonero. Nelle prossime ore si saprà di più sul nome del suo successore.

Glauco Dusso