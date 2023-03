Il Siviglia esonera Sampaoli, Hodgson torna al Crystal Palace

L’ex allenatore dell’Inter ed ex ct della Svizzera e dell’Inghilterra diventa il mister più anziano del campionato inglese

Il ritorno del tecnico argentino, Jorge Sampaoli, sulla panchina del Siviglia non ha avuto gli effetti sperati. La squadra andalusa annaspa ancora in campionato, 14esimo posto a soli 2 punti dalla terz’ultima, mentre comunque ha strappato il pass per i quarti di finale di Europa League con prossimo avversario il Manchester United. Il bilancio di 12 sconfitte su 31 gare ha pesato negativamente sul conto dell’ex ct del Cile e dell’Argentina, fatale poi la gara persa contro il Getafe per due reti a zero. Il tecnico Mendilibar è pronto per la nuova sfida. Cambio in panchina anche in Premier League, infatti dopo l’esonero di Vieira clicca qui , Roy Hodgson è il nuovo tecnico del Crystal Palace. Per l’esperto mister si tratta di un ritorno dopo l’esperienza svolta da 2017 al 2021. Diventa il mister più anziano della Premier.

Hodgson al Crystal Palace

Fonti foto: CalcioNow.it; FootballTransferTavern.com

Stefano Rizzo