Il Siviglia ai raggi x: possesso palla e organizzazione

Focus sulla squadra avversaria della Roma in Europa League

Definita da molti come una delle favorite di questa edizione dell’Europa League, il Siviglia si prepara ad affrontare i giallorossi di Paulo Fonseca in una sfida che si preannuncia entusiasmante e spettacolare allo stesso tempo per le filosofie di gioco dei rispettivi allenatori. Analizzando nello specifico la squadra di Julen Lopetegui, si può notare come adotti stabilmente il 4-3-3 come modulo di gioco, prediligendo un calcio incentrato sul possesso palla. Il Siviglia è una squadra ordinata e che in campo tende ad essere molto compatta nel suo schieramento e organizzata nei movimenti.

Julen Lopetegui tecnico del Siviglia

Nella sua rosa non ci sono dei top player, ma tutti giocatori funzionali al tipo calcio di calcio che vuole proporre il suo allenatore: infatti la squadra andalusa è un buon mix tra calciatori di esperienza, come il capitano Jesus Navas, il vice Escudero e il centrocampista ex City Fernando, mentre tra le giovani promesse spicca su tutte la punta Munir El Haddadi, prodotto della canterà del Barcellona e arrivato a Siviglia nel gennaio 2019. Munir ha segnato sette gol tra campionato ed Europa League, avendo nel torneo continentale uno score di cinque reti in altrettante partite. Il giovane El Haddadi viene impiegato spesso da prima punta, ma può giocare anche come esterno nel tridente di Lopetegui.

Nel Siviglia è presente anche una buona colonia di ex calciatori che in passato sono transitati per la Serie A, come Suso, Banega, l’ex Palermo Franco Vazquez e Lucas Ocampos, il quale ha militato una sola stagione in Italia – 2016/17 – giocando metà annata nel Genoa e metà nel Milan. Ocampos è stato il miglior realizzatore del Siviglia nella Liga, con 14 reti, mentre in Europa League è ancora a secco. Il parco attaccanti andaluso si completa con Luuk de Jong, ex Psv: una punta con caratteristiche diverse da quelle dei suoi compagni, essendo alto e bravo nel gioco aereo.

Lucas Ocampos, capocannoniere del Siviglia nella Liga

Il Siviglia ha avuto fin qui un buon cammino nel torneo, vincendo il proprio girone che comprendeva Dudelange, Qarabag e Apoel Nicosia, mentre ai sedicesimi ha eliminato il Cluj, grazie all’1-1 ottenuto in Romania, pareggiando per 0-0 il match di ritorno in casa.

Nella Liga invece, la squadra di Lopetegui ha terminato al quarto posto con 70 punti, perdendo solo sei partite. Il Siviglia ha chiuso anche con la terza difesa del torneo: 34 reti al passivo.

Come detto entrambe le squadre hanno una filosofia di gioco simile che predilige il possesso palla, ma in una partita secca come questa, potrebbe fare la differenza l’atteggiamento in fase difensiva: la Roma cerca di recuperare palla aggredendo gli avversari attraverso il pressing, mentre la squadra di Lopetegui resta più bassa e più corta.

Leonardo Tardioli

Fonti foto: calcio.com, siamolaroma.it, mediagol.com