Il Siviglia a caccia della settima Europa League

Gli spagnoli tornano in finale dopo il titolo vinto nel 2020 e affronteranno la Roma di José Mourinho il 31 maggio a Budapest

Se la Champions League, citando Javier Zanetti, sembra fatta per il Real Madrid, possiamo dire che l’Europa League sembra la competizione per il Siviglia. I biancorossi infatti dalla stagione 2005-06 hanno giocato e vinto 6 finali di Europa League. I primi due titoli vengono conquistati quando la competizione si chiamava ancora Coppa Uefa e sono stati vinti consecutivamente nel 2006 e nel 2007 rispettivamente contro il Middlesbrough (0-4) ed Espanyol (3-5 ai calci di rigore). Dopo 7 anni, nel 2014, gli spagnoli tornano in finale e vincono la coppa battendo il Benfica 4-2 nuovamente ai calci di rigore dando inizio ad un ciclo importantissimo nella storia del club e della competizione. Nelle due stagioni successive è ancora il Siviglia a trionfare in Europa League battendo prima il Dnipro per 2-3 e poi il Liverpool per 1-3. Nel 2020, in uno stadio vuoto causa pandemia, i biancorossi vincono nuovamente la competizione contro l’Inter di Antonio Conte per 3-2.

Il 31 maggio il Siviglia avrà l’occasione di conquistare la settima Europa League contro la Roma di José Mourinho e dare ancora più credito alla loro dinastia.

Davide Farina