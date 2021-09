Il sinistro lo tradisce, la Curva no: effetto Dimarco sull’Inter

Il rigore sbagliato sabato non ha scalfito un rapporto tra l’esterno e il mondo nerazzurro che fino ad un anno fa sembrava lontano, adesso si trova dove è sempre voluto essere

“Non è da questi particolari che si giudica un giocatore…” cantava Francesco De Gregori. Citazione scontata ma quanto mai appropriata per il weekend vissuto da Federico Dimarco. L’anno scorso lo raccontavamo come uno degli uomini simbolo del Verona, pronto a strapparlo dalle mani dell’Inter dopo due stagioni di alto livello. L’estate, invece, lo ha riportato lì, dove è cresciuto, dove ha tirato i primi calci al pallone e dove ha coltivato i suoi sogni. Il timore di un nuovo prestito sempre dietro l’angolo. Questa volta, invece, il destino ha confezionato per lui un finale ben diverso. Sin dalle prime battute del ritiro estivo Simone Inzaghi è stato chiaro, Dimarco non si muove, merita un’occasione.

Le prime sei giornate di questo campionato hanno confermato la bontà della scelta e del lavoro fatto. La duttilità sviluppata dal ragazzo in quel di Verona unita allo straordinario piede sinistro che possiede lo fa diventare un arma affilatissima nonché gran patrimonio nerazzurro. Già un gol e due assist quest’anno in campionato. Da cineteca la punizione messa sotto il sette a Marassi. L’appartenenza a quei colori che indossa, vista la sua carriera giovanile, lo ha fatto subito diventare beniamino del tifo interista, finalmente a casa.

La partita di sabato con l’Atalanta è il manifesto di quanto costruito nell’universo Inter dal giovane esterno nerazzurro. Inzaghi lo butta nella mischia nella ripresa quando il match vedeva la Dea in vantaggio. Prende il posto di Bastoni come braccetto di sinistra della difesa alle spalle di Perisic. La catena mancina dell’Inter soverchia la partita proprio grazie agli inserimenti del numero 32. Da un’imbucata di Barella nasce il gol del pareggio di Dzeko. Dimarco si incunea e conclude, Musso respinge e l’attaccante appoggia in rete.

A una manciata di minuti dal termine, però, arriva il momento che potrebbe svoltare tutto. Un calcio di rigore per la Beneamata, Inzaghi indica proprio lui come rigorista. Eccolo lì, dagli undici metri, sotto la sua curva, col suo sinistro educatissimo. L’occasione è di quelle sognate, decidere un match con la maglia della squadra del cuore. La distanza tra sogno e incubo, però, è sottile. La sfera s’infrange sulla traversa, l’urlo si strozza in gola. Finisce così, 2-2 e tutti a casa. La maglia 32 in mezzo all’area, con le mani sul volto. Quando gli occhi e le orecchie tornano alla normalità ecco il tributo. Non un fischio, non un rimbrotto, solo applausi per chi si è preso la responsabilità, per chi ha dato tutto.

Gli istanti successivi all’errore dal dischetto per Federico Dimarco – Fonte goal.com

Il destino beffardo riserva quindi degli insegnamenti. Federico Dimarco in un solo mese di impegni ufficiali si è già ripreso tutto. Quello che pensava di aver perso con anni di prestiti lo ha riconquistato in poco tempo. La Curva Nord al triplice fischio gli ha tributato un omaggio importante, un errore dal dischetto che pare aver rinsaldato ancora di più il rapporto tra lui e la sua gente. D’altronde, come si dice spesso, i rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli. Lui lo ha avuto, a 23 anni, davanti la sua gente, che adesso è ancora più sua.

Glauco Dusso