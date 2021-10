Il sindaco Sala apre al nuovo San Siro: “Presto incontro con Inter e Milan”

Il primo cittadino di Milano rilancia la costruzione del nuovo impianto, le trattative con i club ricominceranno a stretto giro

Dopo essere stato nettamente riconfermato alle elezioni amministrative di inizio ottobre, Beppe Sala torna sul nuovo stadio di Inter e Milan ed ha tutta l’intenzione di accelerare le trattative. Lo ha confermato nella giornata di oggi, al termine di una conferenza stampa: “Credo che incontrerò i club la prossima settimana. Ci stiamo sentendo e, come promesso, ripartiremo con il dialogo“. E’ un tema delicato, ma bisogna decidere in tempi brevi, il progetto di Milan e Inter dovrà essere ampio e coinvolgere il quartiere nella sua totalità“. Tifosi nerazzurri e rossoneri non dovranno attendere molto dunque, è probabile che la data di inizio dei lavori di costruzione del nuovo San Siro sia più vicina rispetto a qualche settimana fa.

Luca Missori

(Fonte immagine: Eurosport.it)