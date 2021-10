Il Sassuolo sta spiccando il volo: la svolta e il protagonista

I nero-verdi hanno racimolato sette punti nelle ultime tre giornate. L’uomo in più di questa squadra è il centrocampista azzurro Davide Frattesi

Il Sassuolo sta finalmente per spiccare il volo e lo fa grazie alla forza e alla qualità dei suoi giovani. Dopo un primissimo scorcio di campionato con una sola vittoria nelle prime cinque giornate, la squadra di Alessio Dionisi ha iniziato a cambiare marcia e la vittoria in extremis contro la Juventus ne è una perfetta dimostrazione. Il clamoroso risultato dell’Allianz Stadium, arrivato contro una squadra che non perdeva da ben nove partite consecutive, ha immediatamente proiettato il Sassuolo verso la parte sinistra della classifica. Al momento, sono 14 i punti ottenuti con la zona Conference League distante di soli tre lunghezze e quella relativa all’Europa League di quattro. Domenica pomeriggio, i nero-verdi punteranno ad incrementare il loro bottino in casa contro l’Empoli. Squadra che lo stesso Dionisi conosce molto bene, avendola allenata lo scorso anno in maniera eccellente con la promozione diretta in Serie A.

LA SVOLTA

Il momento di svolta per la formazione di Dionisi è arrivato dopo il KO casalingo contro l’Inter. Il Sassuolo era stato, in quel caso, artefice di una grandissima prestazione – soprattutto nel primo tempo (chiuso in vantaggio) – mettendo in seria difficoltà i campioni d’Italia. Quel match del 2 ottobre (ultimo prima della sosta) aveva lasciato un grande amaro in bocca alla squadra emiliana, uscita praticamente sconfitta dal proprio campo grazie alla straordinaria e lunghissima panchina nerazzurra con Edin Dzeko assoluto protagonista.

A volte però da un KO si possono ricavare importanti certezze e ulteriori margini di crescita. Detto fatto per il Sassuolo che nelle successive tre partite ha totalizzato la bellezza di sette punti, pareggiando contro il Genoa al Ferraris e vincendo consecutivamente contro Venezia e Juventus. Il lavoro di Dionisi sta portando i suoi frutti con una squadra bella, giovane, spensierata e finalmente più solida in fase difensiva.

L’UOMO IN PIU’

Uno dei protagonisti di questo Sassuolo è sicuramente Davide Frattesi. Il nazionale under 21 ha preso la pesante eredità di Manuel Locatelli e al momento non sta assolutamente facendo rimpiangere il campione d’Europa. Le caratteristiche sono senza ombra di dubbio diverse. Frattesi non ha le geometrie e il lancio dello juventino ma, al contempo, sovrappone a queste due doti: la rapidità di gambe, la dinamicità e il tempo di inserimento. Tre abilità che gli hanno permesso di purgare prima il Venezia sabato pomeriggio e poi la Juventus allo Stadium mercoledì sera. Parlare già di Nazionale maggiore sembra forse un po’azzardato ma conoscendo ormai le vedute di Roberto Mancini, la convocazione per Frattesi sicuramente non tarderà ad arrivare.

Sandro Caramazza