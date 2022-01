Il Sassuolo si tinge d’azzurro: Dionisi e Mancini si godono i neroverdi

Gli emiliani sono una delle compagini con il maggior numero di italiani in rosa ed in questa stagione stanno trovando gol e continuità

Il Sassuolo è una delle squadre più divertenti da veder giocare, con il tecnico Alessio Dionisi che ha proseguito sulla linea di De Zerbi dando tanto spazio ai giovani e proponendo un calcio sempre orientato all’attacco. In questa annata sta riuscendo a far convivere Scamacca e Raspadori, cosa non scontata ad inizio stagione, con ovviamente l’inamovibile Berardi a completare un tridente tutto italiano. Nei due di centrocampo sta trovando grande spazio anche Fattesi una delle più grandi sorprese di questa prima metà di campionato. I neroverdi hanno segnato l’80,5% delle reti con giocatori italiani, 29 su 36, a conferma del fatto che si può ancora puntare sui talenti del nostro calcio. Berardi, Scamacca e Raspadori sono a 24 gol totali e vengono dalla strepitosa prova contro l’Empoli in cui sono andati tutti a segno, anche il commissario tecnico Roberto Mancini sarà felice di questo Sassuolo e chissà che non punti su tutto il blocco neroverde per affrontare i play-off di marzo.

Fonte foto: parlandodisport.it

Alessandro Fornetti