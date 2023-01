Il Sassuolo saluta Traoré e accoglie Bajrami, colpaccio Udinese con Thauvin

Ultimo giorno di mercato e colpi che si susseguono, l’Inghilterra sfila un altro talento alla serie A mentre sbarca in Italia un campione del mondo francese

Sfumato Zaniolo il Bournemouth si “consola” sempre nel campionato italiano. I 30 milioni proposti alla Roma saranno versati nelle casse del Sassuolo per l’acquisto di Hamed Junior Traoré, gioiellino neroverde. Un altro giocatore di talento che lascia i nostri palcoscenici. La società emiliana non sta a guardare e piazza il colpo Bajrami dall’Empoli. I toscani salutano il calciatore a titolo definitivo per 6 milioni di euro. Si muove anche l’Udinese e anche in maniera importante. L’infortunio di Deulofeu ha costretto i friulani a guardarsi attorno. Allora ecco l’arrivo del campione del mondo nel 2018 Florian Thauvin che arriva a parametro zero dopo l’avventura con i messicani del Tigres. Il giocatore, che anni fa era cercato da società molto importanti, sbarca dunque in Italia. Un innesto di rilievo per l’Udinese che sta conducendo un’annata di tutto rispetto e che vuole continuare a stupire.

Glauco Dusso