Il Sassuolo rimonta il Torino e ritrova il sorriso: 2-1

Le reti di Boga e Berardi consegnano tre punti di fondamentale importanza agli emiliani, brutto stop per i granata che erano lanciati verso la zona alta di classifica

Si riaccendono le luci al Mapei Stadium. Il Sassuolo dopo la brutta batosta subita ad Udine è chiamato alla risposta immediata. Di fronte avrà il Torino reduce da due vittorie consecutive e proiettato verso la zona Europa League. De Zerbi ritrova Berardi dopo la riduzione della squalifica, sarà lui a sostenere Caputo assieme a Boga e Traorè. Dall’altra parte Mazzarri non rinuncia all’ispirato Berenguer che con Verdi supporterà Belotti. Conferma per Djidji in difesa. Arbitro della sfida Davide Massa.

Pronti via il Sassuolo si fa vedere sulle ripartenze. Dopo tre minuti una fuga di Boga porta l’attaccante al tiro dal limite. La sfera, deviata, esce di poco a lato. Ancora padroni di casa all’8′ con una bella azione tra Kyriakopoulos e Traorè, il primo crossa in mezzo e una deviazione di Lukic per poco non sorprende Sirigu. Partita equilibrata ma al 20′, al primo tentativo, passa il Toro. Azione d’angolo, Verdi direttamente dalla bandierina scarica al limite dell’area per Rincon che calcia di prima intenzione, Consigli battuto, sulla linea ci prova Locatelli a evitare la rete ma non ci riesce, Torino in vantaggio con quello che poi verrà giudicato dalla Lega autogol. Due minuti dopo Belotti lanciato in profondità sulla sinistra esplode il mancino ma Consigli respinge.

Sassuolo colpito ma che non rinuncia ad attaccare. Al 29′ pallone che schizza in area per Caputo, l’attaccante si ritrova solo davanti a Sirigu, quest’ultimo, però, lo ipnotizza e ribatte la conclusione ravvicinata. I neroverdi si fanno preferire sul piano del gioco, il Torino invece ha concretizzato le sue azioni. A una manciata di secondi dall’intervallo grande lavoro di Belotti sulla sinistra che con il destro mette in mezzo per Verdi che, con la porta spalancata, non trova il pallone per la deviazione volante. Finisce il primo tempo con gli uomini di Mazzarri in vantaggio.

Nella ripresa squadra granata che vuole chiudere la partita. Al 49′ un calcio d’angolo velenoso trova Belotti a centro area, il tuffo di testa del Gallo spedisce la palla di poco a lato. Il Torino abbassa il ritmo e allora esce fuori il Sassuolo. Dopo una fase di spinta neroverde ecco il pareggio. Minuto 61 Boga prende palla sulla trequarti si libera di Rincon con un tunnel e poi non ci pensa due volte concludendo dalla distanza e fulminando Sirigu sotto l’incrocio. Grandissimo gol del numero sette e stadio in delirio.

Ora l’inerzia del match è tutta per il Sassuolo. Cinque minuti dopo la palla buona è sui piedi di Locatelli che tira dal limite dell’area, Sirigu si supera ancora e mette in corner. La pressione, però, è elevata e al 73′ arriva il vantaggio. Ancora straordinario Boga che sulla sinistra brucia tutti gli avversari mettendo dentro un cross basso, sulla sfera si avventa Berardi che di sinistro scaraventa in rete. Gara ribaltata e Torino che ora deve ritrovare il bandolo della matassa. Cerca di scuotere i granata il giovane Millico che, entrato da poco, prova all’82’ il tiro a giro dalla sinistra, il pallone pizzica l’incrocio ed esce. Al 90′ sfera lanciata dalle retrovie e Laxalt, in piena area emiliana , colpisce di testa mettendo incredibilmente sul fondo. E’ l’ultimo brivido per il Sassuolo, il triplice fischio di Massa sancisce il ritorno alla vittoria degli emiliani.

Tre punti fondamentali per De Zerbi e i suoi nella corsa salvezza, finalmente quanto di buono fatto sul campo ha portato il successo. Brusca frenata all’entusiasmo dei granata di Mazzarri che si devono fermare sul più bello.

Glauco Dusso