Il Sassuolo è diventato grande. De Zerbi: ”Orgoglioso di essere qui”

Il club emiliano, che festeggia il Centenario, è una delle squadre più brillanti in questa fase di campionato. Il tecnico neroverde gonfia il petto: ”Fiero di lavorare in una società seria, possiamo solo crescere”

C’era un Sassuolo pre-coronavirus, acerbo, distratto e ingenuo e c’è un Sassuolo post-coronavirus, brillante, dinamico, spettacolare. Il lockdown ha completamente cambiato il volto della squadra emiliana, che festeggia il centenario in uno dei migliori periodi della propria storia.

Tolto il 4-1 subito dall’Atalanta, il Sassuolo ha completamente cambiato marcia ottenendo sette risultati utili consecutivi, compresa la vittoria all’Olimpico contro la Lazio e i pareggi contro Inter e Juventus. La sensazione è che siano cresciuti tutti: i giocatori, ma anche e soprattutto il tecnico De Zerbi. La squadra è un mix di calciatori esperti (Chiriches, Magnanelli, Consigli, Caputo e lo stesso Berardi) e giovani dal futuro assicurato (Boga, Locatelli, Muldur, Raspadori). L’ex allenatore del Benevento è sempre stato elogiato da tutti, compreso Guardiola, eppure ancora non era riuscito ad avere continuità. Adesso invece anche i più scettici dovranno ricredersi. Forse il treno per l’Europa League è sfumato, ma se la rosa non verrà stravolta, nel prossimo campionato i neroverdi si candidano ad essere la futura rivelazione.

Intanto, dopo il 3-3 contro la Juventus (che ha addirittura lasciato un pizzico di amaro in bocca, per far capire la crescita e le ambizioni del club), il Sassuolo festeggia i suoi 100 anni di vita. ”Sono tante le cose belle qui. Anche il Sassuolo ha la sua storia. Un centro sportivo all’avanguardia, lo stadio di proprietà, la Primavera, la prima squadra che va bene. Forse stiamo bruciando le tappe, ma quando ci sono queste condizioni favorevoli, merito anche della famiglia Squinzi, si può fare bene”, dice l’ad Giovanni Carnevali. Parola poi al tecnico Roberto De Zerbi, che di recente ha rinnovato il proprio contratto: ”E’ motivo di orgoglio essere l’allenatore del Sassuolo nell’anno del centenario. Faccio parte di un società seria e mi devo tenere stretto il posto. Stiamo facendo molto bene, siamo diventati più bravi a leggere le situazioni, possiamo solo crescere”. Il presidente Squinzi, da lassù, sarà orgoglioso.

Francesco Carci