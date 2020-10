Il Sassuolo continua a stupire

La formazione di De Zerbi incanta sempre di più, siamo sicuri che metterà in difficoltà qualsiasi squadra

Terzo posto in classifica temporaneo assolutamente meritato. Il Sassuolo, dopo il pareggio per 1-1 in casa contro il Cagliari, ha conquistato due vittorie contro le neopromosse Spezia e Crotone con due secchi 1-4 e 4-1. Sempre più protagonista Ciccio Caputo, tre gol in tre partite per lui, ormai un pilastro per i neroverdi sia in campo che fuori, fresco anche della prima gioia in nazionale nella partita contro la Moldavia. Domenico Berardi promette ancora fedeltà al Sassuolo, in ogni sessione di mercato sembra ad un passo da lasciare l’Emilia Romagna ricevendo molte offerte dai club di Serie A, ma alla fine il cuore rimane tinto di nero verde. Ottimo anche il suo avvio di campionato dimostrando ancora una volta la sua classe sul campo.

Sicuramente molto incoraggiante l’ultimo acquisto di mercato per il Sassuolo. Maxime Lopez, centrocampista francese classe 1997, in prestito dall’Olympique Marsiglia, ha ricevuto delle bellissime parole dal tecnico Andrè Villas-Boas ha definito così il giocatore: “A Sassuolo è arrivato un talento puro. Maestro di tecnica e di gioco, è un ragazzo d’oro”. Siamo sicuri che lo vedremo molte volte tra gli undici titolari, al fianco di Locatelli per un centrocampo molto giovane ma di grande classe e tecnica.

Nel frattempo sono ripresi gli allenamenti al Mapei Stadium, in vista della partita in casa del Bologna, che si giocherà domenica alle ore 12.30. Vedremo se la squadra di De Zerbi continuerà a scalare la classifica e a stupirci con il suo splendido gioco.



Firma: Iacopo Mirabella

Fonte foto: corrieredellosport.it