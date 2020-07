Il Sassuolo cala il poker e sogna l’Europa League, Lecce battuto 4-2

I pugliesi rimontano due volte lo svantaggio, ma soccombono nel finale alla maggiore qualità degli emiliani

Il Sassuolo è un turbodiesel. Dopo la pesante sconfitta alla ripresa contro l’Atalanta e i due pareggi contro Inter e Verona, gli emiliani vincono la seconda partita consecutiva e si portano a ridosso del settimo posto che vale il preliminare di Europa League. La vittoria contro il Lecce è stata sofferta, faticosa, ma meritata, soprattutto per il cinismo mostrato dai giocatori di De Zerbi nel momento decisivo del match. Vediamo nel dettaglio la cronaca dell’incontro.

Pronti via il Sassuolo passa in vantaggio dopo cinque minuti: Locatelli imbecca bene Caputo in profondità, l’ex centravanti dell’Empoli sfrutta la dormita della difesa pugliese che fa male il fuorigioco e a tu per tu trafigge Gabriel con freddezza. E’ 1-0. Gol numero quindici in stagione per Caputo, l’unico insieme a Ciro Immobile e Cristiano Ronaldo ad aver raggiunto questa cifra negli ultimi due campionati. Dieci minuti dopo Ferrari sfiora il raddoppio, ma in questa circostanza Gabriel fa il miracolo e neutralizza il colpo di testa ravvicinato. Scampato il pericolo, il Lecce prende coraggio, alza il baricentro e si butta in avanti alla ricerca del pareggio. Gli uomini di Liverani vengono premiati al 27′, quando Calderoni crossa bene dalla fascia e trova l’inserimento di Lucioni, bravo e freddo sotto porta a realizzare l’1-1. Nell’ultimo quarto d’ora i padroni di casa riprendono il pallino del gioco, ma non creano pericoli anche perché i pugliesi tornano a difendersi in maniera ordinata. Il primo tempo finisce in parità.

Nella ripresa il Lecce parte più aggressivo, creando due pericoli con Farias che prima calcia alto poi effettua un cross insidioso bloccato bene da Consigli. Al 62′, nel momento migliore degli ospiti il Sassuolo torna in vantaggio: Paz atterra Ferrari in area e Massa assegna un rigore che Berardi realizza con freddezza: 2-1. Neanche il tempo di festeggiare per gli emiliani che il Lecce, cinque minuti dopo, pareggia, sempre su rigore. Il solito Mancosu, entrato in campo da un minuto, si presenta sul dischetto e segna nonostante il tocco di Consigli. Penalty numero dodici per i giallorossi, 8 centri su 8 dagli undici metri per Mancosu. Negli ultimi venti minuti il Sassuolo torna ad attaccare con convinzione e trova nel giro di cinque minuti le reti che chiudono il match: al 78′ una ripartenza innesca Boga, che smarca il diretto avversario e infila Gabriel con una bella conclusione all’angolino sinistro. All’83’ poi Muldur fa più o meno la stessa cosa, andando in gol con un bel diagonale di destro dopo essere stato servito da Berardi in area. Nel finale sussulto d’orgoglio per il Lecce, ma prima Farias e poi Barak con le loro conclusioni non riescono ad impensierire Consigli. Finisce così, il Sassuolo vince ancora e dopo aver blindato la salvezza ora vede la qualificazione ai preliminari di Europa League a portata di mano (-3 dal settimo posto del Milan). Il Lecce invece resta terzultimo a -1 dal Genoa, che però deve ancora giocare la sua partita contro l’Udinese.

Luca Missori

(Fonte immagine: Corrieredellosport.it)