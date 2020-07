Il ritorno in Premier League del gotico Leeds United

Dopo sedici anni torna nel massimo campionato inglese una delle squadre storiche del calcio made in Inghilterra. E’ la mitica formazione allenata da Marcelo Bielsa

E’ un assolato pomeriggio estivo nello Yorkshire e il Leeds United ha appena vinto. Nel mitico Elland Road, giovedì 16 luglio 2020, ha battuto per 1-0 il Barnsley. Storia di esattamente dieci giorni fa. Il giorno successivo, venerdì 17 luglio 2020, il West Bromwich Albion perde 2-1 sul campo dell’Huddersfield Town e il banditesco Leeds è di nuovo in Premier League. Sedici anni dopo l’ultima volta. Il diciannovesimo posto della stagione 2003-2004, che valse la retrocessione, è stato esorcizzato e nel grigio e tetro Yorkshire è tempo di “Back Where we belong”. Torniamo dove meritiamo nell’ambiente a cui apparteniamo, rigorosamente in maglia bianca.

Si perché il Leeds United di oggi è ancora quello “maledetto” e grandioso dei tempi della gloria e i suoi simbolismi sono sempre i totem pagani a cui la squadra, la città, i giocatori e gli allenatori si appellano nei momenti in cui bisogna dare il massimo. Il trionfo è tutto di Marcelo Bielsa “El Loco” del football mondiale. Un allenatore geniale e imprevedibile, assertore del gioco fluido e mescolato tra sviluppo della manovra e attacco della profondità. Uno studioso Marcelo, del calcio e delle sue dinamiche che nella sua vasta cultura crede erroneamente di aver vinto poco in carriera. Non è così Don Bielsa, se lo lasci dire.

I successi ai tempi del Newell’s Old Boys nella sua Rosario città natale, quelli alla guida del Vélez Sardfield post Carlos Bianchi, l’oro olimpico con l’Argentina 2004, il grande Cile del triennio 2007-2010, l’Athletic Bilbao di nuovo condotto alle finali di coppa (Coppa del Re e Europa League) come negli anni ’80 della Spagna della corrida e di re Juan Carlos I di Borbone. Tutti questi straordinari risultati sono come racchiusi in quest’ultima memorabile impresa dell’allenatore rosarino: riportare il Leeds United in Premier League, il posto che gli spetta per diritto storico.

Approdato a Leeds nel 2018 per volontà del presidente italiano Andrea Radrizzani, Marcelo Bielsa ha prima costruito e perso per poi vincere. Un vecchio principio della politica e dello sport. Da dieci giorni la sua vittoria recita: 46 partite giocate, 28 vittorie, 9 pareggi, 9 sconfitte, 93 punti, 77 gol segnati e solo 35 subiti. E’ la sintesi del cammino dei suoi “bad-boys” campioni della Football League Championship 2019-20. Un trionfo alla Edoardo I il re che conquistò il Galles e combatté in Scozia. Erano gli anni tra il 1277 e il 1304, quelli dei braveheart. E il cuore impavido ce l’hanno avuto, oggi, anche i ragazzi del Leeds United 2020. Tutti hanno contribuito al ritorno tra le elette, nell’olimpico degli Zeus del calcio.

Il portiere spagnolo Kiko Casilla che ha parato come il gotico David Harvey, Liam Cooper difensore centrale scozzese e capitano ha giocato con la stessa feroce grinta di Jack Charlton che da lassù applaude felice, i trequartisti Tyler Roberts e l’altro figlio di Spagna Pablo Hernández hanno messo insieme 13 gol e 10 assist rinverdendo le giocate illuminate di Johnny Giles il pirotecnico dieci del “Maledetto United”, il Leeds anni ’60 e ’70. Al gol, che poi è l’elemento essenziale e decisivo per vincere le partite e i campionati, hanno contribuito l’ala sinistra Jack Harrison un inglese alla Alan Clarke, un mediano alla Billy Bremner come Mateusz Klick polacco da 6 gol e 5 assist e un centravanti suddito di sua maestà la regina, ma anche irlandese nell’anima come Patrick Bamford capace di bucare le porte rivali per 16 volte in 45 partite.

Nel nome di San Patrizio protettore d’Irlanda il giovane Patrick ha lottato nelle aree di rigore della Championship, affollate e ruvide come quella della First Division del tempo dell’Inghilterra anni ’70, alla maniera di Joe Jordan lo squalo di Don Revie più che di Steven Spielberg. Nel nome della bandiera da riportare la dove deve sventolare, il Leeds United dei nostri giorni ha vinto con merito una Championship, come sempre, storica per la presenza di squadre che hanno segnato il calcio inglese. La vittoria è netta e bellissima, suggestiva e romantica, conseguita nel campionato che ha ospitato altre sette squadre campioni d’Inghilterra come il Leeds: Il Preston North End (‘1889, ‘1890), lo Sheffield Wednesday (‘1903, ‘1904, ’29, ’30), il West Bromwich (’20) l’Huddersfield Town (’24, ’25, ’26), il Blackburn (’12, ’14, ’95), il Derby County (’72, ’75), il Nottingham Forest (’78). Questo successo è tra i più belli della storia centenaria del Leeds United e di diritto si inserisce al fianco dei trionfi del decennio ’63-’75, nella vittoria dell’ultima First Divsion del ’92 con l’alfiere Eric Cantona e della squadra che seppe arrivare in semifinale di Champions League 2001 guidata dal nuovo “tiburon” Viduka e dalla fantasia del mago Harry Kewell.

Nei giorni dei festeggiamenti si raccolgono le palme e gli onori della cronaca. In onore di Marcelo Bielsa verrà intitolata una strada, quella che collega il Centro commerciale Trinity Leeds con Commercial Street, e sarà la Marcelo Bielsa Way a ricordare imprese alla Carlitos Brigante. I giocatori riceveranno dai tifosi l’onore della memoria e entreranno per sempre nella Hall of Fame della società. Saranno gli “Amici miei” gotici alla Tognazzi, Philippe Noiret, Montagnani, Celi e Gastone Moschin del famoso film di Mario Monicelli. Degli intramontabili e dei gotici per sempre dunque, come i padri della patria del “Maledetto United” di un tempo.

Bentornato vecchio, caro, banditesco, Leeds United, la Premier League sentiva la tua mancanza. E anche noi.

Fonte foto: Thisisfutbol.com

Matteo Quaglini