Il ritorno di Stephan El Shaarawy

Come il Faraone può aiutare la Roma nella fase decisiva della stagione

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Quello tra Stephan El Shaarawy e la Roma ha fatto un giro di un anno e mezzo ed ha percorso, tra andata e ritorno, più di 18 mila chilometri, la distanza che separa la Capitale da Shanghai, ossia la città che il Faraone aveva scelto per dare una svolta, soprattutto economica, alla sua carriera.

Il mercato di gennaio del 2021 l’ha riportato in Italia, ma molte voci non ufficiali riferiscono che El Sha fosse a Roma già da settembre 2020 ad allenarsi da solo, al centro sportivo dell’Acquacetosa, con l’ausilio dei preparatori atletici che lavoravano a Trigoria durante la sua ultima avventura in maglia giallorossa. Evidentemente il terreno del ritorno alla Roma era fertile ed il Faraone ha annusato l’occasione decidendo di farsi trovare pronto alla chiamata. I fatti gli hanno dato ragione. Ora il nodo è capire quanto e come El Shaarawy potrà essere d’aiuto a Fonseca, essendo arrivato in corsa in una squadra con principi e meccanismi di gioco già ben rodati. Il suo inserimento fino ad oggi è stato graduale ma positivo ed è culminato nella rete del 2-0 nella gara di ieri sera contro lo Shakhtar Donetsk, dopo essere subentrato dalla panchina. E’ probabile che nelle prossime settimane, complici gli infortuni e i tanti impegni ravvicinati, l’esterno di origini egiziane avrà ancora più spazio nelle gerarchie giallorosse e quindi dovrà essere bravo a coniugare il suo indubbio talento individuale con i compiti che Fonseca gli richiede. Quest’ultimo aspetto in particolare non va sottovalutato, basti pensare a Pedro, altro giocatore di talento e con una carriera internazionale alle spalle di altissimo livello, che ieri sera è stato sostituito all’ora di gioco proprio da El Shaarawy per non aver ripiegato in difesa come voleva il proprio allenatore.

In ogni caso, l’acquisto del Faraone è un’ottima operazione che dà alla Roma un’opzione in più in un reparto come quello offensivo tanto ricco di talento quanto soggetto ad infortuni dei propri principali interpreti. Se Fonseca riuscirà ad inserire Stephan nei suoi meccanismi di gioco, come già avvenuto con altri giocatori, allora l’obiettivo quarto posto sarà ancora più alla portata e chissà, magari anche qualcosa in più.

Luca Missori

(Fonte immagine: Forzaroma.info)