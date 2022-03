Il ritorno del tiki taka: Xavi ha resuscitato il Barcellona

L’ex bandiera blaugrana in cinque mesi sulla panchina dei catalani ha ribaltato una stagione che sembrava ormai compromessa ed ora non si vuole più accontentare

Che Xavi Hernandez sia una leggenda del Barcellona e della storia del calcio spagnolo non è mai stato in discussione. Che fosse un allenatore in campo già da calciatore neanche. In pochi però erano pronti a scommettere che in pochi mesi sarebbe stato in grado di trasmettere la sua infinita competenza calcistica al Barça attuale, una squadra ed una società completamente allo sbando fino a pochi mesi fa.

In cinque mesi invece se non è cambiato tutto poco ci manca ed il merito è soprattutto di Xavi, capace in poco tempo di (ri)trasmettere lo spirito ed il gioco del grande Barcellona del tiki-taka di cui lui era perno insostituibile. La società catalana anche l’ha aiutato, acquistando nel mercato di gennaio rinforzi importanti come Dani Alves, Adama Traoré, ma soprattutto Ferran Torres ed Aubameyang. Il resto però ce l’ha messo lui: dal carisma all’organizzazione tattica, passando per l’intensità del gioco e la cura della tecnica individuale. La rinascita dei blaugrana targata Xavi, culminata ieri sera nell’incredibile vittoria del Clasico per 4-0 in casa del Real Madrid, è come un viaggio a ritroso nel tempo. In alcuni momenti e con le dovute proporzioni sembra di rivedere il Barça di Guardiola: possesso palla continuo, occupazione dello spazio, pressing ultra offensivo e recupero immediato del pallone una volta perso. Dopo un periodo di smarrimento durato diversi anni e acutizzatosi nella prima parte di questa stagione, il Barcellona sta ritrovando sé stesso prendendo il meglio dal suo glorioso passato ed adattandolo al presente. Per farlo, si è affidato ad uno dei più illustri custodi del suo retaggio, prima in mezzo al terreno di gioco, ora in panchina.

Rimanendo sul presente, il nuovo Barcellona ha praticamente agganciato il Siviglia al secondo posto della Liga, mentre la prima piazza, occupata dal Real Madrid, sembra ormai troppo lontana. C’è ancora l’Europa League però, un trofeo europeo comunque importante che può servire da trampolino di lancio per ritornare, già a partire dalla prossima stagione, tra le big del calcio continentale. Dove il Barça merita di stare e dove Xavi Hernandez è sempre stato abituato a competere.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.it)