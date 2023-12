Il ritorno del Ninja: Nainggolan sbarca in Indonesia

Tempo di lettura 1 minuto

Il 35enne ha deciso di ripartire dal Paese di cui ha origini paterne dopo la parentesi alla Spal, un nuovo capitolo di una carriera tra alti e bassi

Dopo oltre 4 mesi di inattività ecco il ritorno. Radja Nainggolan giocherà nel Bhayangkara, squadra indonesiana che tra l’altro si trova all’ultimo posto in classifica. Ecco quindi l’ennesima ripartenza di un giocatore che ha sempre fatto discutere e la sua ultima scelta è in linea con tutto il resto. Ha deciso di andare a giocare nel Paese di cui era originario il padre, lui invece è nato in Belgio. Grande risalto alla notizia lo ha dato Erick Thohir, ex patron dell’Inter e presidente della federcalcio indonesiana, che ha sottolineato come l’arrivo di Nainggolan potrà dare lustro a tutto il movimento del pallone in Indonesia. Il club ha celebrato il suo arrivo con una sua foto su di un trono con la corona in testa, la scritta dice “Welcome”. Vedremo come andrà a finire questo nuovo capitolo della storia di Radja Nainggolan.

Glauco Dusso