Il risveglio biancoceleste, ottavi centrati lontano dai riflettori

La Lazio dopo vent’anni torna alla fase a eliminazione diretta in Champions League, risultato che nella giornata di oggi forse passa troppo sotto silenzio

Un alieno sbarca quest’oggi in Italia. Ascoltando in giro quello che è successo nel mondo del calcio sentirebbe parlare di una Juventus superba (già qualificata) che espugna il Camp Nou, un Buffon che a 42 anni ancora è un valido estremo difensore, Ronaldo che vince la sfida con Messi grazie ai due rigori siglati, un Barcellona (già qualificato) che dopo la zoppia in campionato scopre anche quella di Champions con un gioco ben lontano parente da quello ammirato negli scorsi anni. Si parla di partita della svolta per i bianconeri, per Pirlo e per tutto l’universo Juve.

Tutto bene, forse un po’ esagerato, ma le dinamiche le conosciamo bene. C’è, però, un piccolo particolare. Ieri nella piovosa serata romana c’è stata una squadra che dopo praticamente vent’anni ritrova gli ottavi di Champions League.

All’Olimpico la Lazio chiude un lavoro molto ben fatto. Da alcuni data per spacciata già all’inizio, soprattutto sull’onda del post lockdown dove aveva dilapidato tutti gli elogi arrivati fino a febbraio, mese che la vedeva in piena lotta scudetto. La Champions League riconquistata sembrava ormai un contentino e passare il turno per molti era una montagna insormontabile. Simone Inzaghi e i suoi ragazzi hanno messo a tacere tutti e nella giornata di ieri per diversi minuti sono stati anche primi del girone. Il gruppo, comunque non proibitivo, dei biancocelesti è stato giocato con alcune evidenti difficoltà. Il covid che ha decimato la squadra in gare importanti una di queste. Insomma i biancocelesti provano ad alzare un dito per dire “ci siamo anche noi” ma tutto il mondo pallonaro è praticamente offuscato dalle “prime donne” e da vittorie di Pirro (o di Pirlo).

L’ultima volta che la Lazio arrivò alla fase di eliminazione diretta di Champions League era la stagione 1999/2000, l’anno in cui si laureò per l’ultima volta campione d’Italia. La competizione era diversa, prevedeva infatti due fasi a gironi per poi passare ai quarti di finale. La Lazio stravinse il primo raggruppamento (Dinamo Kiev, Leverkusen e Maribor) bissando il risultato anche nel secondo avendo la meglio su Chelsea, Feyenoord e Marsiglia. Nei quarti di finale, però, incappò nel Valencia dei miracoli di Hector Cuper e dovette alzare bandiera bianca. Gli spagnoli tra l’altro arrivarono sino alla finale persa poi con i galacticos del Real Madrid. Era la Lazio di Nesta, Mancini, Simeone, Veron, Stankovic e tra gli altri anche dell’attuale mister Simone Inzaghi una vera e propria corazzata.

La Lazio di oggi si basa soprattutto sul collettivo ma mettendo in mostra più di un elemento di livello superiore, Luis Alberto, Milinkovic-Savic e Immobile su tutti. Gli ottavi di finale saranno sicuramente un impegno difficile ma da giocare a testa sgombra e con la voglia di stupire ancora.

In conclusione non un risveglio simpatico per i tifosi laziali che avrebbero voluto celebrata la cavalcata della propria squadra nella massima competizione europea. I riflettori sono per gli altri, la soddisfazione, però, è tutta loro.

Glauco Dusso