Il Real Madrid si riscopre galactico

I blancos stanno dominando in Liga tornando ad essere quella compagine che tutti temono

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti sta vivendo finora una stagione fantastica, con i risultati in campionato che evidenziano una superiorità evidente sugli altri club spagnoli e quelli in Europa che confermano la grande annata del club sotto ogni punto di vista. Il tecnico italiano, vincitore della storica decima Champions League con i blancos, ha avuto un grande impatto con l’ambiente al suo ritorno, riuscendo a far andare di nuovo al massimo dei giri il gran centrocampo composto da Casemiro, Kross e Modric ed a poggiarsi offensivamente sull’eterno Benzema e sul talento di Vinicius sempre più cristallino.

Gli otto punti che separano il Real dal Siviglia secondo, seppur gli andalusi abbiano una partita in meno, certificano un periodo d’oro per la squadra di Ancelotti che non perde dal 3 ottobre contro l’Espanyol in quello che peraltro resta l’unico ko stagionale in campionato. Quello che risalta inoltre è la facilità con cui i blancos vincono i loro match; nelle ultime quattro, tutte contro formazioni insidiose come Siviglia, Athletic Bilbao, Real Sociedad e Atletico Madrid, hanno dato una grande dimostrazione subendo una sola rete e portando a casa sempre l’intera posta in palio. Come detto Benzema e Vinicius stanno trascinando la squadra a suon di grandi prestazioni e sono ad oggi, con 13 e 10 gol, primo e secondo miglior marcatore del campionato spagnolo.

In Champions League anche, fatta eccezione per il clamoroso passo falso al Bernabeu contro o Sheriff Tiraspol, il cammino è stato ottimo con il primo posto nel girone con l’Inter praticamente mai in discussione. Il caos del sorteggio però non ha premiato gli spagnoli, visto che l’urna di Nyon aveva riservato prima i portoghesi del Benfica e poi i temibilissimi francesi del PSG, l’unica compagine che andava evitata ad ogni costo. Il Real ritroverà gli ex Sergio Ramos e Di Maria, ma anche Messi e Neymar protagonisti nei tanti Clasicos con la maglia del Barcellona ed infine anche Mbappe, eterno promesso sposo proprio dei blancos. Sarà il match più atteso in assoluto, con entrambe le squadre che hanno le stesse possibilità e con il Real che potrà sopperire alla mancanza di qualche singolo di altissimo livello con la forza di un gruppo collaudato da anni e pronto a dare battaglia.

Fonte foto: footmercato.net

Alessandro Fornetti