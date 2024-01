Il re delle Supercoppe

Tempo di lettura 3 minuti

Un approfondimento sulla carriera di Simone Inzaghi ripercorrendo ogni trionfo in questa manifestazione

Ieri, a Riyad, si è disputata la finale della Supercoppa Italiana tra Napoli ed Inter. La gara, che è stata molto combattuta fino all’espulsione di Simeone al 60′, è stata decisa da una rete di Lautaro Martinez al 91′. Il gol del capitano nerazzurro ha consegnato l’ottava Supercoppa all’Inter e la quinta della carriera per Simone Inzaghi, che è diventato l’allenatore con più Supercoppe nella storia del nostro calcio. Staccati Fabio Capello e Marcello Lippi fermi a 4 trionfi.

In questo articolo parleremo proprio di questo, della capacità del tecnico di vincere quando c’è un trofeo in palio. Andando per ordine, la prima Supercoppa Italiana di Inzaghi risale ai tempi della Lazio, precisamente alla sua seconda stagione sulla panchina biancoceleste (2017-18), quando, grazie alla finale di Coppa Italia disputata l’anno prima, giocò e vinse la Supercoppa per 2-3 contro la Juventus. In quella gara ci furono le doppiette di Dybala e Immobile oltre al gol decisivo di Murgia. Nel 2019 Inzaghi, da detentore della Coppa Italia, sconfisse nuovamente la Juventus, per i bianconeri in gol sempre Dybala, per 3-1 grazie alle reti di Luis Alberto, Lulic e Cataldi, consegnando alla Lazio la quinta Supercoppa della sua storia.

Passando alla sua esperienza interista, Inzaghi gioca la Supercoppa Italiana del 2021 contro la Juventus grazie allo Scudetto vinto da Conte. La partita termina 1-1 nei tempi regolamentari con i gol di Mckennie e Lautaro ma, al 121′, Alexis Sanchez sigla il gol vittoria per i nerazzurri, riportando il trofeo nella bacheca interista dopo oltre 10 anni. Grazie a questa vittoria, Simone Inzaghi diventa il primo allenatore a battere 3 volte la Juventus in questa competizione. L’ultimo successo prima di ieri, in ordine cronologico, risale alla passata stagione in cui l’Inter partecipa alla Supercoppa in seguito alla vittoria in Coppa Italia nel 2022. Nel derby contro il Milan, il classe ’76 vince il suo quarto trofeo grazie alle reti di Dimarco, Dzeko e Lautaro.

L’allenatore, se si pensa che ha iniziato ad allenare nel 2016, ha già vinto 8 trofei (5 Supercoppe e 3 Coppe Italia) dimostrandosi capace di preparare le partite secche. Ovviamente Inzaghi ha anche perso delle finali, come quella della Coppa Italia nel 2017 (2-0 contro la Juventus con gol di Dani Alves e Bonucci) e quella di Champions League dello scorso giugno (1-0 contro il Manchester City con gol di Rodri), ma rimane un allenatore che ha conquistato quasi tutti i trofei nazionali possibili. Ciò che gli manca è lo Scudetto, sfiorato in due occasioni (con la Lazio nel 2020 e con l’Inter nel 2022) ma che pare possibile in questa stagione. L’Inter dovrà giocarsela fino alla fine con la Juventus, e forse il Milan, per regalare ad Inzaghi l’ultimo trofeo nazionale che gli manca per completare la bacheca.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina