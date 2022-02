Il presidente della confederazione italiana sportivi Calcagno chiede tutele e ristori per gli atleti

Il capo di Cids ed Assocalciatori auspica un intervento importante dello Stato a favore delle categorie più colpite dalla crisi Covid

Ristori, tutele, maggiori diritti. L’Italia sta tentando di uscire dalla pandemia, ma gli strascichi di questi ultimi due anni persistono e nel mondo dello sport si fanno ancora sentire. Per questo motivo il numero uno dell’Assocalciatori e della Confederazione Italiana degli Sportivi Umberto Calcagno ha chiesto al governo di intervenire in tal senso. Calcagno ha parlato a nome di tutta l’associazione, che riunisce le rappresentanze di calciatori (Aic), allenatori (Aiac), ciclisti (Accpi), pallavolisti (Aip), giocatori di basket (Giba), rugbysti (Air) e golfisti (Pgai). Nell’incontro odierno è stato posto l’accento anche sulla prossima riforma dello sport, che specialmente in ambito dilettantistico potrebbe portare a passi in avanti significativi come il riconoscimento di tutele assicurative e previdenziali e l’abolizione del vincolo sportivo. La strada però è ancora lunga.

Luca Missori

(Fonte immagine: Raisport.rai.it)