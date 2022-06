Il Pisa volta pagina, inizia l’era di Rolando Maran

Dopo la rinuncia a Luca D’Angelo la società nerazzurra ha deciso chi sarà a guidare la squadra per la prossima stagione. Non sarà facile fare meglio della precedente gestione che solo poche settimane fa ha sfiorato la serie A

Il momento di voltare pagina è arrivato anche a Pisa. Nonostante le brillanti prestazioni culminate con la promozione sfiorata nell’ultima stagione, la società toscana ha deciso di non continuare con Luca D’Angelo. I tifosi lo hanno salutato con striscioni di grande stima sistemati all’esterno dell’Arena Garibaldi, a testimonianza della bontà del lavoro fatto dall’ormai ex tecnico che lascia la società nerazzurra dopo 4 stagioni. Oggi dovrebbe esserci l’annuncio del nuovo mister che sarà Rolando Maran, scelta importante vista l’esperienza maturata dall’allenatore anche in A. Sono ben 277 le panchine in massima serie del tecnico divise tra piazze importanti come Catania, Chievo, Cagliari e Genoa. Il benestare definitivo al suo approdo è stato dato dal patron della società Knaster dopo che la dirigenza aveva indicato in Maran l’uomo giusto per ripartire. Ovviamente con lui anche il secondo storico Maraner, binomio indissolubile sia come feeling che come assonanza.

Glauco Dusso