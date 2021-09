Il Pisa guarda tutti dall’alto, la serie B riserva questa e altre sorprese

I nerazzurri di D’Angelo battono anche il Monza e si confermano in testa alla classifica seguiti dall’Ascoli, altro nome inaspettato. Occhio alla Cremonese mentre il Vicenza cambia guida tecnica come già successo a Pordenone

Il campionato cadetto non smette mai di stupire. D’accordo, siamo solamente alla quinta giornata però qualche segnale importante è già arrivato. Chi per il momento sta sbaragliando la concorrenza è sicuramente il Pisa che zitto zitto ha inanellato un successo dietro l’altro chiudendo anche il turno infrasettimanale a punteggio pieno. Chi si aspettava Parma, Monza, Brescia o Benevento è rimasto deluso. Sono proprio i brianzoli di Stroppa l’ultima vittima dei nerazzurri di Luca D’Angelo, battuti ieri sera all’Arena Garibaldi. L’allenatore, ormai alla sua quarta stagione alla guida dei toscani, conosce profondamente l’ambiente e chissà che non sia arrivato il momento di quel tanto agognato salto di qualità. La serie A rimane un sogno, una categoria che manca ormai da trent’anni.

I nerazzurri hanno mostrato un’ottima fase difensiva e un attacco interessante. Davanti possono contare sulle prestazioni fin qui importanti della stellina Lorenzo Lucca, arrivato da Palermo, di cui già avevamo parlato in ambito under 21. Il giovane centravanti azzurro, autore di 4 marcature fin qui, è coadiuvato dall’altro importante acquisto dell’estate dei toscani. Dal Maccabi Tel Aviv, infatti, è arrivato per poco più di 2 milioni di euro Yonatan Cohen, esterno d’attacco con esperienza anche internazionale che con la maglia della società israeliana ha messo a segno 39 reti in 106 presenze. Inserito gradualmente dal tecnico ha già trovato la via della rete nella trasferta di Terni. Dal mercato sono arrivati altri elementi interessanti come Tourè e Nicolas, esperto portiere, che sta guidando al meglio la retroguardia.

Non solo Pisa in questo avvio di stagione. Dal mazzo di serie B sono usciti almeno altri due jolly. Uno è sicuramente l’Ascoli di Sottil. I bianconeri proseguono nel fare bene installandosi al secondo posto dietro ai nerazzurri. Per loro 4 vittorie e una sconfitta nelle prime cinque giornate. Se dovesse vincere questa sera aggancerebbe i marchigiani anche la Cremonese guidata da Fabio Pecchia, reduce da una straordinaria vittoria in casa del Parma. Un successo in casa con il Perugia certificherebbe, se ce ne fosse ancora bisogno, il buon lavoro fatto fin qui dal mister, confermato dopo il finale di stagione fatto lo scorso anno quando era subentrato a Bisoli.

Il talento Fagioli dopo aver segnato l’1-0 a Buffon in quel di Parma – Fonte sport.sky.it

A proposito di subentri, il torneo ha già salutato due allenatori. Il primo è stato Massimo Paci nel Pordenone, dopo soli due mesi, poi è toccato a Domenico Di Carlo che nelle ultime ore è stato sollevato dal Vicenza. Al loro posto ecco Massimo Rastelli in Friuli e Cristian Brocchi in biancorosso.

Le premesse per un’annata avvincente ci sono tutte. Sicuramente le grandi non staranno a guardare e torneranno alla carica ma intanto è bello godersi l’inaspettato. Chissà che alla fine dei giochi non si possa commentare qualche sorpresa.

Glauco Dusso