Il Pisa di Diego Pablo Simeone

Storia del forte centrocampista argentino, che fu portato in Italia, da Romeo Anconetani

No, no non vi sto proponendo una fake news di calciomercato: Diego Pablo Simeone è l’allenatore dell’Atletico Madrid e continuerà ad esserlo ancora.

“E allora? che razza di titolo è questo?” vi starete chiedendo, beh, la risposta è semplice: forse non tutti sapete che Diego Pablo Simeone ha iniziato la sua carriera proprio nella piccola città toscana.

Romeo Anconetani, fumantino presidente del Pisa anni ’90, lo scovò nel Velez e lo portò in Italia appena ventenne.

Rimase sotto all’ombra della torre pendente per due stagioni (’90-’91 e ’91-’92) per poi approdare in Spagna (Siviglia e Atletico Madrid) e tornare in Italia più forte ed esperto di prima.

Già a 20 anni le doti che maggiormente risaltavano nel suo carattere erano la grinta e la personalità, tanto che Mircea Lucescu (“guru” romeno che si è seduto su moltissime panchine, tra cui proprio quella del Pisa durante l’epoca Simeone) di lui ha detto: “Non era fortissimo tecnicamente, ma compensava con la sua grinta e la sua intelligenza, inoltre rimproverava e consigliava anche i suoi compagni più esperti; insomma quando l’ho visto ho pensato che sarebbe diventato un grande allenatore”.

C’è poco da fare: aveva il destino scritto nel carattere!

Simeone parte alla grande e già alla seconda giornata, mette a segno il suo primo gol italiano, nel 4-0 rifilato al Lecce di Boniek, l’argentino mette a segno la seconda rete ed è una bellezza: raccoglie palla al limite dell’area col destro la alza e subito dopo supera con un “sombrero” il difensore avversario e senza che la sfera toccasse terra, fulmina di sinistro il portiere salentino.

Purtroppo per lui il Pisa non avrà sempre quel rendimento ed a fine stagione retrocederà in serie B ma Simeone segnerà altre 3 volte di cui due nei match contro la Juventus (forse immaginava già il suo futuro da interista!) ed una contro il Genoa dove ha messo in mostra tutta la sua caparbietà, recuperando in tackle un pallone che lui stesso si era allungato per poi trafiggere il portiere rosso-blu, che gli stava uscendo contro, con un pallonetto di sinistro.

Nonostante la retrocessione, Simeone, si fermerà ancora un anno in Toscana per provare la risalita ma non si trattava di un’impresa semplice: Il Brescia degli ex Lucescu e Piovanelli era una squadra forte ed agguerrita, tanto che vinceranno il torneo ma anche il Pescara di Galeone, Allegri (già proprio lui, il “Conte Max”!) e Righetti, l’Ancona di Guerini, Tovalieri e l’ex Nista e l’Udinese di Scoglio, Balbo e Sensini erano grandi squadre per la categoria cadetta ed infatti l’impresa sfumò.

Simeone fu autore di una buona stagione, condensata da due reti (la prima all’esordio stagionale nella sconfitta contro la Casertana e la seconda alla settima di andata contro il Palermo) che gli valse la chiamata al Siviglia a fine stagione.

A Pisa lasciò un bel ricordo ed i primi sprazzi di una grande carriera.

Simeone con la maglia del Pisa

Fonte foto: Wikipedia

Firma: Alessandro Nardi