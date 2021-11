Il Parma tenta il rilancio con Beppe Iachini

La formazione emiliana ha deciso di esonerare Maresca e punta sull’ex tecnico della Fiorentina per dare una svolta ad una stagione fino ad ora deludente

Dopo appena tredici giornate di campionato è terminata l’avventura di Enzo Maresca sulla panchina del Parma. Gli emiliani si trovano attualmente al quattordicesimo posto in Serie B e dopo gli ultimi risultati deludenti, in particolare il 4-0 esterno contro il Lecce, hanno deciso di cambiare allenatore. Via Maresca dunque, dentro Giuseppe Iachini, che torna ad allenare dopo l’ultima esperienza in Serie A con la Fiorentina. La società parmense ha deciso di puntare sull’usato sicuro e sull’affidabilità di un tecnico che spesso ha raggiunto ottimi risultati, ora, in Serie B, può sfruttare questo capitale per provare a rilanciare una nobile decaduta del nostro calcio. La salita però è molto ardua.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.sky.it)