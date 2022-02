Il Parma si affida agli highlander Buffon e Pandev per sognare la Serie A

Il campione del Mondo 2006 e l’ex Genoa, dopo anni di battaglie, hanno deciso di unire le proprie forze per far risalire la china alla squadra crociata

Se siete dei calciatori ormai sul viale del tramonto, ma con una voglia ancora matta di mettersi in gioco, non potete che scegliere Parma come prossima destinazione. Lo hanno fatto due campionissimi del calibro di Gigi Buffon e Goran Pandev, che dopo anni di meraviglie in Serie A e in Europa, hanno deciso di scendere di un gradino per essere ancora protagonisti sul prato verde. Buffon e Pandev per la prima volta insieme. Dopo tante battaglie da avversari (al vertice), il portiere più forte della storia e il calciatore macedone più importante di sempre hanno deciso di unire le proprie forze per far risalire la china ad un Parma in crisi nerissima di risultati.

LA CURA IACHINI TARDA A FARE EFFETTO

In effetti, in quel di Parma è necessario un vero e proprio cambio di rotta. I crociati si trovano al dodicesimo posto in classifica a quota 24 punti. E’ ad oggi sono più vicini ai play-out per non retrocedere in Serie C piuttosto che ai play-off per salire in Serie A. L’avvicendamento in panchina tra Enzo Maresca e Beppe Iachini non ha ancora fatto effetto. Il tecnico marchigiano, dal 23 novembre 2021 (giorno del suo annuncio) ad oggi, ha raccolto una sola vittorie in sette partite con due sconfitte e quattro pareggi. Numeri non esaltanti per una squadra, declamata da tutti alla vigilia come la favorita per dominare il campionato, per il semplice fatto anche di aver in rosa diversi giocatori da Serie A (Buffon, Vazquez, Man, Danilo, Inglese) per citarne solo alcuni. L’arrivo di Pandev nonché quello di Simy potrà sicuramente giovare a mister Iachini.

HIGHLANDER

Buffon e Pandev sono gli highlander del calcio italiano. I due contano insieme ben 82 anni (44 Buffon e 38 Pandev) nonché 1150 presenze in Serie A (657 il portiere e 493 l’attaccante). Parlare di esperienza sembra quasi un eufemismo per due giocatori che hanno varcato ben tre generazioni di calcio italiano. Adesso l’epilogo al Parma. Una sorta di Longobarda dell’Allenatore nel Pallone 2 in chiave cinematografica con Iachini nelle vesti di Lino Banfi alias Oronzo Canà e Buffon e Pandev in quelle di Pagnotta e Brambilla. Entrambi, giocatori ormai datati ma con una voglia matta di restare protagonisti, richiamati dal ‘mago’ Canà per salvare la Longobarda dalla retrocessione in B. Due situazione diverse ma con un unico e chiaro obiettivo: la Serie A.

Sandro Caramazza