Il Parma punta diritto all’Europa

I gialloblu tornano a vincere dopo il passo falso di domenica scorsa ed approfittando del pareggio del Verona, si candidano prepotentemente, per l’ultimo posto utile che garantirebbe la qualificazione in Europa League

Il Parma, nel derby emiliano contro il Sassuolo, sembra essere più vivo fin dai primissimi minuti ed in questo senso il rientro del “figliol prodigo” Gervinho è un aiuto importante.

L’ivoriano cerca di portare scompiglio fin dai primissimi minuti con la sua velocità, ma spesso la scarsa lucidità e la sua anarchia tattica, vanificano le buone intenzioni.

Al 23′ minuto la partita subisce un’accelerazione, grazie ad Obiang che si presenta davanti a Colombi, ma il portiere gialloblu ipnotizza il centrocampista dei neroverdi e l’occasione sfuma.

Come succede molto spesso, si realizza il vecchio adagio non scritto del calcio: gol mangiato, gol subito ed infatti dopo appena due minuti Gervinho fa pace con tutti i tifosi, scaraventando in rete l’assist di Cornelius per il vantaggio parmense.

Il Sassuolo non ci sta e reagisce subito con Berardi, che si libera bene in area di rigore ma il suo sinistro termina di poco a lato.

Prima della chiusura della prima frazione è ancora Obiang ad avere una buona occasione, la sua conclusione viene deviata, ancora una volta, in calcio d’angolo da Colombi.

Nel secondo tempo i crociati difendono bene il vantaggio ed il Sassuolo non riesce a pungere.

Gli uomini di De Zerbi sviluppano una superiorità territoriale piuttosto sterile che non porta agli esiti sperati e bisogna aspettare il 78′ minuto per vedere una vera occasione da gol: è Caputo ad avere la palla buona per il pareggio, ma ancora una volta c’è Colombi a dire di no.

Due minuti dopo è ancora il Sassuolo a cercare il pareggio con Locatelli, ma il suo tiro termina oltre la traversa.

La fatica inizia a sentirsi ed i padroni di casa allentano la loro spinta, così in chiusura di match è il Parma che sfiora il raddoppio, grazie ad un tiro di Pezzella che impegna Consigli in una deviazione in calcio d’angolo.

Il Parma raccoglie una vittoria che gli permette di ripartire dopo lo stop subito in casa a vantaggio della Lazio ed inizia a sentire forte il profumo di Europa League, visto che si trova a pari punti con il Verona che ha pareggiato ad Udine.

Il Sassuolo invece, torna a fermarsi dopo quattro risultati utili consecutivi (tre vittorie ed un pareggio) ma questa sconfitta non dovrebbe pregiudicare più di tanto i progetti di una salvezza tranquilla che sembrerebbe essere molto vicina.

Fonte foto: forzaparma.it

Firma: Alessandro Nardi