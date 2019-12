Il Parma ospite del primo Napoli di Gattuso, i tifosi emiliani boicottano la trasferta

Sabato alle ore 18 si affrontano al San Paolo gli azzurri di Ringhio e i gialloblù di D’Aversa, appaiati in classifica al settimo posto

Se per i partenopei si tratta di una posizione non preventivata ad inizio stagione e che ha portato all’esonero di Ancelotti, per i ducali è motivo d’assoluto orgoglio avere la possibilità di lottare addirittura per un piazzamento europeo. Certo la sesta piazza dista 7 punti e ci sono altri avversari agguerriti da superare, ma i gialloblù possono contare su una rosa altamente competitiva che ha scoperto un grandissimo giocatore come Kulusevski, già appetito dalle big del campionato.

Il Parma non vince a Napoli dal 23 novembre 2013, quando si impose per 1 a 0 grazie al goal di Antonio Cassano. Lo scorso anno i partenopei furono implacabili sia all’andata che al ritorno, 3 a 0 in Campania e 0 a 4 al Tardini. Erano certamente due squadre diverse rispetto ad ora, con umori e con individualità differenti.

Tiene banco la vicenda tifo in casa ducale, i tifosi hanno definito “immorale” il prezzo di 40 euro. Il gruppo organizzato dei Boys ha diramato questo comunicato: “Il limite di tolleranza è stato ampiamente superato. In un vortice di pazzia in cui il tifoso sta perdendo progressivamente ogni suo minimo diritto, a fronte di continue imposizioni che violano anche le libertà più fondamentali, l’ultima strategia messa in atto è quella di gravare oltre ogni limite di decenza aumentando i prezzi a carico dei tifosi-clienti, eliminando di fatto i settori popolari. In netta contrapposizione con l’intento sbandierato dalla Lega di voler riportare le famiglie negli stadi. L’ultimo schiaffo è stato lunedì mattina, quando sono usciti i prezzi del settore ospiti di Napoli: 40 € (39.50 + 0.50 di prevendita)! In uno stadio abbandonato alla fatiscenza da decenni, in cui la polizia fa entrare regolarmente le tifoserie ospiti alla fine del primo tempo per ‘ordine pubblico’ e che solo un anno fa costava esattamente la metà, 20 € (19.50 + 0.50 di prevendita). In tanti tra i tifosi che volevano seguire il Parma in terra partenopea han detto BASTA!”.

D’Aversa dovrà fare a meno del match winner di Marassi Kucka, alle prese con una lesione muscolare. Il tridente parmigiano vedrà Cornelius come prima punta e Kulusevski e Gervinho ai suoi lati nel più classico dei 4-3-3. Gattuso abbandonerà l’improbabile 4-4-2 proposto da Ancelotti e si affiderà anche lui al modulo tanto caro a Zeman. Fiducia incondizionata ad Insigne, completeranno l’attacco Milik e Lozano.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski, Lozano, Milik, Insigne.

Squalificati: Maksimovic

Indisponibili: Malcuit, Ghoulam (in dubbio)

All. Gattuso

PARMA (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Hernani, Brugman, Barillà, Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

Ballottaggi:

Squalificati: –

Indisponibili: Kucka, Karamoh, Inglese

All. D’Aversa

Foto: Parmatoday.it

Marco Fabio Ceccatelli