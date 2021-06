Il Parma fa sul serio, ecco Franco Vazquez

Dopo Buffon la dirigenza ducale piazza un altro colpo a sensazione assicurandosi il fantasista argentino appena svincolato dal Siviglia. Vestirà la maglia numero 10

Il messaggio che arriva da Parma è forte e chiaro: la serie B è solo un incidente di percorso, la dirigenza pensa in grande e non smetterà certo ora di farlo. Il ritorno di Buffon aveva già indirizzato i pensieri degli addetti ai lavori verso tale convinzione. Adesso, però, diventa una certezza. Il presidente Krause ha infatti convinto Franco Vazquez a sposare la causa gialloblu per riportare subito in serie A il Parma dagli inferi della cadetteria. “El mudo” torna quindi in Italia dopo la sua esperienza a Palermo dove si era messo in evidenza al grande calcio. Il Siviglia aveva fiutato il talento dell’argentino e se lo era assicurato. Adesso che l’esperienza andalusa è terminata ecco arrivare l’offerta crociata, accettata con entusiasmo dal giocatore.

Tutto fatto quindi per l’affare a parametro zero che poco avrebbe a che vedere con il campionato cadetto. L’intenzione sembra quella di sbaragliare la concorrenza e assicurarsi entro la prossima stagione la promozione in A. Vazquez indosserà la maglia numero 10 ed è pronto a prendere per mano la squadra. La timidezza che gli è valsa il suo soprannome di certo non la si vede in campo dove ha sempre incantato e trascinato le proprie squadre. Soprattutto a Palermo dove ha diviso il campo anche con Paulo Dybala, poi passato alla Juventus. In Sicilia con 109 presenze tra campionato e coppa, 22 reti tra A e B si è espresso ad alti livelli. Dieci gol nella sua miglior stagione, quella 2014/15. Unica pecca forse la continuità che non gli ha permesso di incidere come invece avrebbe potuto.

Franco Vazquez ai tempi del Palermo – Fonte calcio.com



Va a Siviglia nel 2016 e delle cinque stagioni in Spagna sicuramente la prima è stata la migliore, con 38 match disputati, tra cui l’esordio in Champions League, e 8 gol. Poi un andamento regolare che si è arricchito di una Europa League nel 2020 vinta a spese dell’Inter. La scorsa annata, la più povera dal punto di vista delle presenze e dei gol, è stata l’ultima, finita poi con lo svincolamento.

“El Mudo” a Siviglia – Fonte momentidicalcio.com

Ora per il 32enne argentino inizia una nuova avventura. Parma sembra l’ambiente ideale per ritrovare la voglia di giocare e far risplendere il suo talento. Il mercato domani inizierà ufficialmente e sicuramente il presidente Krause e la sua dirigenza non vorranno fermarsi per consegnare a Enzo Maresca, neo allenatore gialloblu, una formazione di tutto rispetto. Lo stesso tecnico è chiamato alla sua prima vera avventura da allenatore dopo essersi fatto un po’ le ossa tra Ascoli e l’Inghilterra. West Ham e Manchester City da collaboratore le sue esperienze.

Il nuovo Parma, dunque, incuriosisce e stupisce. Vedremo cosa succederà durante l’estate e soprattutto se il campo, il vero giudice finale, confermerà quanto di buono si costruirà tra le scrivanie.

Glauco Dusso