Il Papu Gomez lascia l’Atalanta, ora per lui c’è il Siviglia

Il centrocampista argentino dopo un lungo periodo da separato in casa a Bergamo approda nel club andaluso

Alejandro Gomez non è più un giocatore dell’Atalanta. Nella giornata di ieri si è infatti concretizzato il suo trasferimento al Siviglia per una cifra intorno ai cinque milioni di euro più tre di bonus facilmente raggiungibili. L’argentino lascia così la Dea dopo sei anni e mezzo, un lasso di tempo in cui la sua carriera è cambiata e lui si è reso protagonista di tantissime giocate e di varie imprese come portare il club in Champions League e ad un passo dalla semifinale.

Ora nella sua carriera c’è il Siviglia con il direttore sportivo Monchi che ha fiutato l’affare importante e ha soffiato il calciatore anche ad alcune società italiane. Il club andaluso da’ al giocatore la possibilità di continuare a confrontarsi con i più grandi nei palcoscenici che più contano; il Siviglia infatti, come l’Atalanta, ha passato il proprio girone di Champions League e negli ottavi ha trovato il Borussia Dortmund in uno degli incroci più incerti e affascinanti.

A sua volta anche il Papu può dare tanto al Siviglia, può portare esperienza e duttilità visto che può ricoprire ogni ruolo del centrocampo e può diventare l’epicentro tecnico della squadra proprio come lo era a Bergamo. Il presidente Castro ha detto di aspettarsi tanto sacrificio dal giocatore per provare a vincere l’ennesimo trofeo della storia recente del club, Gomez sarà sicuramente pronto dunque a calarsi in questa nuova realtà ed in questa sfida molto entusiasmante nel proseguo della sua carriera.

Fonte foto: football5star.com

Alessandro Fornetti