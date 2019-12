Il Pagellone di Febbre a 90, se volete scoprire i quadri delle big del campionato seguiteci dalle 18 alle 20 su radioromafutura.it

I temi della giornata: trionfo della Lazio in Supercoppa, battuta la Juventus due volte nel giro di 15 giorni, l’Inter riacciuffa i bianconeri in vetta, la Roma è sempre più una certezza, l’Atalanta torna grande ed umilia il Milan, natale più sereno per il Napoli

E’ il momento più temuto dagli studenti, ma anche dalle squadre di calcio del nostro campionato. Il Pagellone di Febbre a 90 farà imbestialire i presidenti per qualche insufficienza quà e là? Su http://www.radioromafutura.it/ il corpo docente più severo del globo sancirà i top e i flop di questo 2019. Dietro la cattedra vi aspettano Marco Fabio Ceccatelli, Federico di Placido, Francesco Verduchi, Alessandro Nardi e Cesare D’Agostino. Da remoto interverrà il professore più inflessibile di tutti, Renato De Filippi.

