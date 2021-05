Il pagellone delle venti squadre di Serie A

Tempo di voti e bilanci per le compagini del nostro campionato, vediamo nel dettaglio promosse e bocciate

Atalanta 8: La Dea di Gasperini anche quest’anno, per la terza stagione consecutiva, centra la qualificazione alla Champions League. Non più una sorpresa ma una splendida realtà del nostro calcio, rosa piena di talento in mano ad un grande allenatore che chissà che il prossimo anno non decida di puntare a qualcosa di ancora più alto. Conferme per Gosens, Malinovskyi e Muriel ed eplosione definitiva di Romero.

Benevento 5: Sorprende tutti nel girone d’andata proponendo un grande calcio e ottenendo grandi risultati. Il ritorno però è un disastro, vince solo contro la Juventus e scende ancora una volta in Serie B nonostante avesse accumulato un ottimo margine dalla zona salvezza. Note positive Viola e Gaich, autore del gol nell’unico successo dei campani nella seconda parte di stagione.

Bologna 6,5: Salvezza ottenuta con grande anticipo e mai realmente in discussione, Mihajlovic riscopre Soriano e dà nuova linfa alla trequarti con i vari Orsolini, Vignato e Barrow. Con qualche innesto in più per la prossima stagione, i felsinei potrebbero puntare alla parte sinistra della classifica.

Cagliari 5: Voto negativo nonostante la salvezza, stagione difficilissima raddrizzata nelle ultime giornate e soprattutto con la vittoria contro il Parma nel recupero. Giocatori del calibro di Cragno, Godin, Nainggolan, Nandez e Joao Pedro non c’entrano nulla col discorso retrocessione e quest’anno si è rischiato decisamente troppo.

Crotone 4.5: I calabresi non avevano proprio i mezzi per salvarsi, hanno evitato l’ultimo posto grazie ad un finale in crescendo ma non sono mai stati realmente in corsa per la salvezza. Subiscono 92 reti stabilendo un nuovo record negativo e nonostante gli exploit di Simy, Messias e, da gennaio, di Ounas, non si può evitare la retrocessione concedendo così tante reti.

Fiorentina 5,5: Quest’anno anche si salva e fa il minimo indispensabile. Una piazza come Firenze meriterebbe certamente di più e non delle salvezze ottenute col fiatone. Esplode Vlahovic che segna a raffica nel girone di ritorno, da lui si dovrà ripartire alla ricerca di un futuro più roseo.

Genoa 7: Arriva Ballardini e cambia la musica dopo il disastro di Maran. Solleva la squadra e la porta ad una salvezza tranquilla e meritata, con piazzamento finale addirittura all’undicesimo posto. Rivitalizza Destro che va in doppia cifra di reti e riscopre in Perin un portiere sicuro e molto affidabile.

Hellas Verona 7: Nonostante le tantissime e importanti cessione estive, Juric porta gli scaligeri ad un’altra stagione di protagonismo ottenendo risultati positivi contro quasi tutte le big e mostrando un gioco sempre propositivo. Nella seconda parte la squadra finisce la benzina ma il decimo posto finale è una gran bella soddisfazione.

Inter 9: Torna a vincere lo scudetto e lo fa meritatamente e con largo anticipo, segno di una concorrenza poco convincente ma che comunque è stata sbaragliata dai nerazzurri. Conte è il valore aggiunto di una compagine piena di grandi calciatori ci quali il prossimo anno sono chiamati a fare bene anche in Europa.

Juventus 6: Dopo 9 anni abdicano al trono di Campioni d’Italia ma lo fanno con un campionato davvero al di sotto di ogni aspettativa, sufficiente solamente per la qualificazione in Champions ottenuta all’ultima giornata. Pirlo ha bisogno di tempo e si affida alle certezze, Ronaldo e Cuadrado su tutti, per centrare l’obiettivo minimo stagionale.

Lazio 6: Il mercato non porta i frutti sperati e la stagione dei biancocelesti è una continua rincorsa per le posizioni europee. Alla fine centrano l’Europa League e chiudono al sesto posto. Bene i soliti Milinkovic-Savic e Luis Alberto, sotto alle aspettative invece Immobile e Acerbi.

Milan 8: Stagione capolavoro per i ragazzi di Pioli che addirittura sognano lo scudetto salvo poi “accontentarsi” di un secondo posto e del ritorno in Champions League. Trascinati da un Kessie strepitoso e con un Ibrahimovic troppo discontinuo a causa degli infortuni, i rossoneri rischiano anche di non finire tra le prime quattro, ma il secondo posto finale è assolutamente meritato.

Napoli 5,5: Voto fortemente condizionato dalla posizione finale di classifica, un quinto posto che brucia dopo una grande rincorsa e una stagione difficile a causa dei molti infortuni che hanno coinvolto il reparto avanzato. Bisognerà ripartire da capo nella prossima stagione e tornare a tutti i costi nel palcoscenico più importante d’Europa.

Parma 4: Stagione disastrosa, iniziata male con Liverani e terminata allo stesso modo da D’Aversa. I crociati non ne azzeccano una, vincono solo tre partite arrivando addirittura ultimi dietro al Crotone. Per distacco la maggior delusione stagionale. l’unico a provarci fino all’ultimo è sempre Kucka, vera anima di una squadra che ha meritato in pieno la retrocessione.

Roma 5: La qualificazione in Conference League ottenuta per il rotto della cuffia nell’ultima giornata disponibile è l’emblema di una stagione storta per i giallorossi. Fonseca punta tutto sull’Europa staccando troppo presto la spina in campionato e i tantissimi infortuni a tutta la rosa di certo non lo hanno aiutato. Con Mourinho i capitolini dovranno necessariamente alzare l’asticella.

Sampdoria 7,5: Grande campionato per gli uomini di Ranieri, vero trascinatore di questa squadra. Nel girone d’andata battono Atalanta, Lazio e addirittura l’Inter, arrivando poi a quei dichiarati 52 punti a cui il mister puntava. Il futuro è un punto interrogativo, difficile fare meglio di così.

Sassuolo 7: Sfortunati a non centrare l’Europa che forse avrebbero meritato, De Zerbi in panchina e Berardi in campo trascinano una squadra piena di talenti ad un ottavo posto superlativo. Nota positiva per Raspadori, giovane dal futuro certo che potrà essere un grande protagonista del nuovo Sassuolo, che dovrà fare a meno di De Zerbi nella prossima stagione.

Spezia 8: La sorpresa più bella del campionato, nessuno a inizio stagione avrebbe scommesso sulla loro salvezza; non solo arriva ma addirittura la confezionano in anticipo, togliendosi anche diverse soddisfazioni durante tutto l’anno. Un capolavoro firmato Vincenzo Italiano, allenatore dal futuro molto promettente.

Torino 5: I granata raggiungono la salvezza ma anche qui non si può dare la sufficienza. Soffrono tantissimo e rischiano nel finale di precipitare, nonostante una squadra attrezzata per salvarsi con tranquillità. Trascinati come sempre da Belotti, seppur con un contributo realizzativo non eccezionale, è Nicola in panchina che sistema la stagione dopo il disastro di Giampaolo.

Udinese 6,5: I friulani si salvano con serenità e non rischiano mai come invece ci avevano abituati nelle precedenti stagioni. de Paul gioca una stagione sontuosa e l’asse con Pereyra dà tantissima qualità e fonti di gioco. Gotti fa un gran lavoro e la stagione a questi livelli ne è la conferma.

Fonte foto: ITA sport press

Alessandro Fornetti