Il nuovo stadio di Cagliari si chiamerà GIGI RIVA

E’ deciso! Il consiglio comunale di Cagliari, all’unanimità, ha votato l’intitolazione dell’impianto, che sostituirà il Sant’Elia, al bomber dei bomber

Il mito dei miti, non si può pensare diversamente quando si parla di Gigi Riva. L’uomo che per i sardi ha fatto la differenza, fuori e dentro il campo di calcio. L’uomo dello storico scudetto, la bandiera, il simbolo della coerenza, del legame tra calciatore e società, tifosi, terra. Rombo di tuono è questo e molto altro per i tifosi cagliaritani e per i sardi in generale. Seppur ancora in vita, il popolo sardo vuole dimostrargli tutto il proprio amore con un riconoscimento giunto in questi giorni con la decisione, appunto, di intitolargli il nuovo impianto che ospiterà la squadra sarda nel prossimo futuro. Un impianto effettivamente futuristico, multifunzionale e con una capienza di 30.000 posti. E così il nome di Gigi Riva continuerà a marchiare la storia del Cagliari ancora per lungo tempo, segno e simbolo di un amore reciproco mai affievolito dal tempo.

Fonte foto: unionesarda.it

Luigi A. Cerbara