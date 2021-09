Il nuovo inizio di Zaniolo, dalla Roma alla nazionale

Il fantasista giallorosso ha recuperato dall’infortunio e sotto la guida di Mourinho vuole riconquistare il cuore di tifosi azzurri e giallorossi

“Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale, è il coraggio di andare avanti l’unica cosa che conta”. Questa frase di Winston Churchill si adatta a tante situazioni diverse in tanti contesti diversi. Tra queste c’è la parabola di Nicolò Zaniolo, talento della Roma a cui la sfortuna ha tarpato le ali proprio nel momento in cui doveva definitivamente spiccare il volo.

Ora però Zaniolo è tornato in campo e nonostante due brutti infortuni alle spalle a soli 22 anni vuole (ri)prendersi la Roma e la nazionale italiana. Il momento è quello giusto: a Trigoria è arrivato un top coach come Mourinho, che lo coccola ed allo stesso tempo lo mette in riga quando lo reputa necessario. Nicolò raccoglie gli insegnamenti e ne fa tesoro. Vuole maturare come giocatore, ma anche e soprattutto come uomo: ha studiato per prendere la patente, si sta impegnando nella beneficienza, ha accettato la responsabilità della paternità ed anche l’uso dei social sembra più consapevole rispetto al passato. Questa ritrovata serenità si ripercuote anche sul terreno di gioco, dove Zaniolo, passo dopo passo, sta tornando quello di prima. La strada da fare è ancora lunga e tortuosa, ma i miglioramenti sono costanti e progressivi. Contro il Trabzonspor è arrivato il gol che mancava da più di un anno. L’esultanza più che di gioia è stata di liberazione, con il volto segnato dalla fatica di chi dopo essere caduto sta provando a rialzarsi. Dalla sua parte un’intera città, una società ed un allenatore che hanno deciso di costruire la Roma del futuro accanto a lui e lui lo sa, ma non finisce qui: il trequartista giallorosso infatti è stato appena richiamato da Roberto Mancini in nazionale, proprio quel Mancini che l’aveva convocato con la maglia azzurra tre anni fa, quando ancora non aveva neanche una presenza in Serie A. Dopo l’Europeo saltato per ben due volte, Nicolò vuole il Mondiale in Qatar. Non c’è da avere fretta, ma Zaniolo non intende più perdere tempo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.com)