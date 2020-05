Il nuovo calcio non ferma il Bayern

Bavaresi ok in trasferta e riallungo sulle dirette inseguitrici

Nuovo calcio, solito Bayern, battuto l’Union Berlino per 2-0 grazie alle reti di Lewandowski e Pavard. I bavaresi rispondono bene al poker di ieri del Dortmund contro lo Shalke 04 e allungano in graduatoria a quota 58 punti (+4 dal Dortmund e a + 6 dal Moengladbach). Ottima prestazione della squadra di Flick, che riprende da dove aveva finito, ovvero dal successo. L’ultima partita ufficiale era datata 6 marzo, quando all’Allianz Arena, Lewa&Co avevano battuto l’Augsburg sempre 2 a 0.

I bavaresi hanno risposto molto bene alla trasferta berlinese, non soffrendo quasi mai a parte qualche folata negli ultimi minuti di match quando il risultato era già ben messo in cassaforte. Prima parte di gioco abbastanza tranquilla, senza grandi emozioni con l’unico sussulto che arriva con il gol annullato a Thomas Muller. Posizione di offside dopo richiamata al Var per il tedesco, suggerito a pochi passi dalla porta, dall’altro Nazionale Die Mannschaft, Gnabry. Sul finire del primo tempo, però, l’erroraccio del veterano Subotic regala il vantaggio ai bavaresi, con il rigore trasformato dal solito Lewandowski (25 esimo gol stagionale in Bundesliga).

Nella ripresa, girandola di cambi da una parte e dall’altra, con le due panchine che approfittano della concessione Uefa delle 5 sostituzioni. Poche emozioni dal punto di vista delle occasioni, con il Bayern che la chiude definitivamente al minuto 80’, grazie al colpo di testa vincente del terzino destro Pavard. Nei minuti finali, Union alla ricerca del gol del 1-2 ma bene Neuer a rispondere agli attacchi avversari, soprattutto del neoentrato e fratello d’arte, Felix Kroos (“congiunto” del più rinomato Toni).

Fonte foto: Skysport

Sandro Caramazza