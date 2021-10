Il Napoli vuole riprendersi la vetta, il Bologna cerca continuità

Nel match che chiuderà il decimo turno di Serie A si affronteranno partenopei e felsinei, entrambe alla ricerca di una vittoria

Napoli e Bologna scenderanno in campo questa sera per contendersi tre punti che sarebbero molto preziosi per le classifiche di entrambe. Gli azzurri cercheranno di riprendersi il primato con il Milan dopo che i rossoneri hanno vinto il proprio match contro il Torino, mentre i rossoblu falcidiati dalle assenze cercheranno l’impresa per issarsi molto in alto in classifica. Spalletti ha il dubbio Insigne, con Elmas che al momento è in vantaggio nel ballottaggio, mentre il resto della squadra dovrebbe essere la stessa che ha pareggiato a Roma. Mihajlovic invece sarà costretto a cambiare soprattutto davanti a causa delle assenze contemporanee di Soriano per squalifica ed Arnautovic per infortunio, tornando a schierare Orsolini dal primo minuto. Napoli che partirà ovviamente favorito ma anche con tanta pressione addosso visto che per la prima volta in stagione è obbligato a rincorrere il Milan per il primato. Bologna che potrà giocarsela consapevole di non aver nulla da perdere contro la squadra più in forma del campionato.

Fonte foto: oasport.it

Alessandro Fornetti