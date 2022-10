Il Napoli vola ed è pronto a rinnovare un pilastro del centrocampo

Entusiasmo alle stelle in casa partenopea. Dopo le 4 reti rifilate al Liverpool, le 3 ai Rangers, ieri ne sono arrivate altre 6 in casa dell’Ajax. Intanto, si lavora sul prolungamento di contratto di Lobotka

Gioie sia in campo che fuori per il Napoli. Inizio meraviglioso di stagione per la squadra di Luciano Spalletti, che ad oggi è praticamente devastante. Stanislav Lobotka è uno dei pilastri di questa macchina perfetta. Straordinario il suo rendimento in mezzo al campo. Si lavora pertanto al rinnovo del centrocampista slovacco. Il contratto dell’ex Celta Vigo andrà in scadenza il prossimo 30 giugno 2024. Il Napoli vorrebbe prolungarglielo per altri due anni a tre milioni di euro a stagione contro gli attuali 1,8. Al momento, Lobotka ha giocato 76 volte con la maglia del Napoli mettendo a referto due gol e un assist.

Sandro Caramazza