Il Napoli vince una partita incredibile: 2-0 a un Sassuolo sfortunatissimo. Analisi e pagelle

I azzurri trovano i tre punti contro gli neroverdi che comunque escono a testa altissima dal match

Nella trentaseiesima giornata di Serie A si affrontano al San Paolo Napoli e Sassuolo, desiderose di tornare a vincere dopo le sconfitte nel turno precedente rispettivamente contro Parma e Milan. Gattuso si affida a Milik e sceglie Insigne e Callejon ai suoi lati.

La partita si mette subito bene per i padroni di casa che al minuto otto trovano il vantaggio: Hysaj, servito da Zielinski, calcia in diagonale dal limite dell’area e batte Consigli, trovando la sua prima rete in Serie A. Ancora gli azzurri insistono alla ricerca del raddoppio e lo sfiorano in particolar modo con Insigne, che liberato davanti al portiere calcia fuori, e con Zielinski che impegna il portiere dalla distanza. Il Sassuolo reagisce e si vede annullare addirittura due reti, entrambe siglate da Djuricic; la prima immediatamente, per posizione irregolare del centrocampista, la seconda con l’ausilio del Var per fuorigioco stavolta di Traorè. Tra le due reti da segnalare anche una clamorosa occasione mancata da Callejon, bravissimo a tagliare sul secondo palo per raccogliere l’assist di Insigne, non altrettanto nel tiro che da distanza ravvicinata termina fuori. All’intervallo è 1-0 per il Napoli.

Nella ripresa viene annullato incredibilmente l’ennesimo gol al Sassuolo, ancora con il controllo del Var, stavolta a Caputo che aveva battuto Ospina sull’assist di Berardi pescato in off-side. Ancora lo stesso esito al minuto sessanta per una rete di Berardi, servito però da Caputo che era in posizione irregolare. Incredibile davvero, quattro reti annullate agli ospiti davvero sfortunatissimi. Il Napoli prova a reagire e si rende pericoloso soprattutto in contropiede. Nel finale Politano colpisce il palo con un ottimo tiro ad incrociare e nel recupero la chiude Allan: gran destro ad incrociare su assist di Mertens e Consigli battuto. Il match finisce dunque 2-0 per il Napoli.

Torna alla vittoria la squadra di Gattuso in una partita che ha evidenziato qualche limite dal punto di vista difensivo ma che comunque è stata vinta mostrando grande carattere. Sfortunata la squadra di De Zerbi che esce dal San Paolo con lo zero sul tabellino dei punti e dei gol dopo aver disputato per larghi tratti un buonissimo match.

Queste le parole di Gattuso a fine match: “Concretizziamo troppo poco per quello che creiamo. Oggi non è stata facile, ma ho rivisto il veleno.”

Le pagelle del Napoli

Ospina 6: Non può nulla sui 4 gol per sua fortuna annullati al Sassuolo, per il resto compie interventi non difficili

Di Lorenzo 5,5: Meno presente del solito, fatica a supportare la manovra offensiva

Manolas 5,5: Ha colpe sul secondo gol annullato, sbaglia qualche volta di troppo il tempo della chiusura. (Dal 60′ Maksimovic 5,5: Anche lui impreciso in occasione della rete non convalidata a Berardi)

Koulibaly 6: Sicuramente il meno colpevole sulle sofferenze difensive, è bravo in particolare a mandare off-side Caputo

Hysaj 7: Trova la sua prima gioia in Serie A e disputa un’ottima partita sfiorando anche l’assist vincente per Politano

Fabian Ruiz 5,5: Fatica a mostrare le sue enormi qualità, sbaglia spesso la giocata e non assiste i compagni come al solito. (Dal 79′ Allan 6,5: Trova un gol importante nel recupero con un destro preciso all’angolino)

Lobotka 6: Qualche buono spunto nel primo tempo, nella ripresa cala a causa della maggior intensità nel pressing degli avversari

Zielinski 6: Nel primo tempo è uno dei migliori, fornisce l’assist a Insigne che spreca e calcia due volte in porta, nel secondo tempo scende di ritmo. (Dal 79′ Elmas s.v.)

Callejon 5: Prestazione sottotono, sbaglia un gol facile sul servizio di Insigne ed è raramente nel vivo del gioco. (Dal 68′ Politano 6,5: Colpisce un palo a portiere battuto, sfortunato)

Milik 5: Anche lui sbaglia qualcosa di troppo, viene servito poco e non sfrutta l’occasione che gli capita. (Dal 68′ Mertens 6,5: Entra bene nel match e serve ad Allan l’assist del 2-0)

Insigne 6: Sbaglia un gol semplice ma a differenza dei compagni di reparto crea gioco e fornisce sempre palloni interessanti per la squadra

All.Gattuso 6,5: Il suo Napoli soffre l’aggressività del Sassuolo ma porta a casa tre punti che fanno morale in vista della sfida al Barcellona

Alessandro Fornetti