Il Napoli vince a Genova contro la Sampdoria, ma che fatica – analisi e pagelle

Porta a casa i tre punti la squadra napoletana battendo in casa la Samp. Partita non senza difficoltà con la compagine di Ranieri che ha tentato fino all’ultimo di vincere la gara. Goal super di Quagliarella

PRIMO TEMPO – Parte forte la squadra di Gennaro Gattuso che sblocca il risultato dopo poco più di due minuti con Milik, per raddoppiare poi al quarto d’ora con Elmas. La Sampdoria tenta allora di ricompattarsi e vede in Quagliarella il faro che potrebbe risollevare le sorti di una partita che sembra segnata già dopo venti minuti. E in parte il campano ci riesce, con un goal dei suoi. Lancio lungo per l’attaccante che dal limite batte al volo e insacca sull’altro palo di Meret, che con questo goal è andato a segno in tutte e tre le gare giocate in Serie A al Ferraris contro il Napoli. I partenopei si riaffacciano nell’area doriana dopo il ’30 con Milik che controllando la palla di peso, si gira e conclude di sinistro trovando la difesa della Samp ben messa. Quindi la ripartenza degli uomini di Ranieri con un traversone che imbecca Jankto il quale in scivolata appoggia per Gabbiadini che conclude venendo murato dai napoletani, ribattuta su Ramirez che da due passi stampa il palo. Sempre Milik al ’44 ci prova dal limite ma l’estremo difensore Audero e attento e devia in angolo.



SECONDO TEMPO – Parte forte la Samp nella ripresa con Quagliarella che s’incunea in area lasciando partire alla fine una conclusione che si deposita sull’esterno della rete. Altra chance per il capitano blucerchiato con un colpo di testa che si spegne al lato del secondo palo. Al ’57 viene annullato il goal del pareggio a Ramirez che trova la porta in rovesciata, ma l’arbitro, dopo aver visto il Var, annulla per fallo di braccio di Gabbiadini ad inizio azione. Si stampa sul palo, invece la conclusione di Insigne al ’64 di sinistro, che poi insacca Zielinski, ma è tutto inutile perché in fuorigioco. Dieci minuti dopo il pareggio con un fallo ai danni di Quagliarella, uscito poi per infortunio, e realizzazione di Gabbiadini, anch’egli ex Napoli. Ritrova, infine il vantaggio il Napoli con Demme che a porta vuota mette dentro, dopo un primo tentativo di Insigne ribattuto. Nel finale il subentrato Mertens fa poker, dopo un’uscita sciagurata di Audaro, tirando da fuori.

Sampdoria: Grande partita dei blucerchiati che sotto di due reti riescono ad agguantare temporaneamente il pareggio con fatica e tanto impegno. Alla lunga perdono terreno e si fanno sconfiggere



Napoli: Parte forte la squadra partenopea segnando due goal nei primi 20 minuti. Dopo lentamente cedono il pallino del gioco alla Samp, che piano piano risale la china. Nel finale segnano e passano definitivamente in vantaggio, ma che fatica.



Dichiarazioni del vice allenatore del Napoli, Luigi Riccio: “La gara l’avevamo preparata bene, ma il goal di Quagliarella l’ha complicata. Sappiamo da dove veniamo, riavere più giocatori possibile con queste qualità, fa si che le risorse diventino maggiori.“



Pagelle



Meret 6 – Incolpevole sui goal della Sampdoria



Hysaj 6 – Partita sufficiente per il difensore blucerchiato



Manolas 5.5 – Insufficiente. Poco ordinato dietro, non dà la sensazione di avere tutto sotto controllo



Di Lorenzo 6.5 – Propositivo per tutta la gara. Fa ben sperare per le prossime gare



Mario Rui 6 – Più nervi che sostanza, anche se ci mette sempre il cuore



Elmas 6.5 – Segna e si guadagna il rispetto dei tifosi con una prestazione di sostanza e qualità



dal 34′ st Politano 6 – Entra e gioca dieci minuti. Nulla da segnalare



Lobotka 6.5 – Sa sempre dove mettere la palla e crea sempre qualcosa di interessante



dal 16′ st Demme 6.5 – Ottimo impatto per il centrocampista che segna il vantaggio per i partenopei



Zielinski 6 – Trova il goal poi annullato, nulla più per lui



Callejon 6 – Tanto movimento ma poca incisività. Può e deve fare meglio



27′ st Mertens 6.5 – Entra a partita in corso e ha il privilegio di trovarsi la palla del 2-4



Milik 6.5 – Buona partita dell’attaccante che capitalizza e fornisce una prestazione all’altezza



All. Gattuso 6.5 – La cura sta iniziando a far vedere i propri frutti. Dopo l’importante vittoria contro la Juventus ecco i tre punti con la Samp fuori casa. Deve continuare così

Cesare D’Agostino