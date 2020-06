Il Napoli sbanca il Bentegodi, contro l’Hellas termina 2 a 0 – analisi e pagelle

Continua il grande stato di forma dei ragazzi di Gattuso, che rifilano un gol per tempo agli scaligeri

Termina 0-2 Hellas Verona – Napoli, decidono le reti di Milik e Lozano. Gli azzurri si confermano al sesto posto in classifica, ma il distacco dalla Champions è ancora di 9 punti con l’Atalanta che deve ancora giocare la sua partita contro la Lazio.

Juric ne cambia due rispetto al successo di sabato sera contro il Cagliari: fuori Badu e lo squalificato Borini; dentro Miguel Veloso e Zaccagni. Per il resto, confermato Empereur nel trio difensivo, così come Di Carmine come punta centrale.

I freschi vincitori della Coppa Italia ne cambiano quattro rispetto alla finalissima contro la Juve: dal primo minuto Ospina, Hysaj, Allan, Politano e Milik a discapito di Meret, Mario Rui, Ruiz, Callejon e Mertens. Insostituibile capitan Insigne.

ANCORA MILIK

Buon primo tempo al Bentegodi tra Hellas Verona e Napoli, che giocano ad un ottimo ritmo, confermando quando fatto di buono nelle uscite precedenti. Il primo quarto d’ora è di attesa e rispetto, tant’è che per vedere il primo tiro in porta bisogna aspettare il minuto 17’ con il polacco Zielinski, che dopo una bella iniziativa personale, calcia dalla trequarti trovando la pronta risposta di Silvestri.

Gli scaligeri non stanno a guardare e quattro minuti più tardi sfiorano la rete del vantaggio con Verre, che da sotto porta sbaglia l’impossibile su tiro cross di Faraoni dalla destra. La squadra di Juric prende campo e alla mezz’ora sfiora nuovamente il vantaggio con Di Carmine, la cui conclusione trova l’ottima risposta di Ospina.

Nel momento migliore dell’Hellas, ecco però, il vantaggio azzurro: corner dalla sinistra calciato a uscire da Politano e grande torsione di Milik. Nel finale, reazione Verona con capitan Veloso, che col sinistro impegna in angolo Ospina.

EL CHUCKY SI RISCATTA

Nonostante il lieve calo del ritmo, il match rimane comunque molto interessante, con un Napoli sempre in palla e a caccia del gol della sicurezza. La prima occasione è proprio di marca azzurra con Allan che dopo un pasticcio della difesa scaligera sfiora la rete del 2-0.

Al minuto 54’, è Politano a impegnare Silvestri, che si distende bene sul lato sinistro. Sei minuti più tardi, ecco l’episodio che potrebbe far cambiare il match: Zaccagni va via sulla sinistra, cross al centro per Faraoni che incorna bene, pareggiando i conti. Dura pochissimo però la gioia dei veneti, poiché il signor Pasqua, dopo visione al Var, annulla la rete per fallo di mano proprio di Zaccagni.

Si riparte, quindi, sempre dallo 0-1 Napoli. Lo scorrere delle lancette comporta stanchezza e fatica, ecco allora che Juric e Gattuso optano per la girandola dei cambi: per i padroni di casa, entrano Salcedo, Pazzini, Pessina e Stepinski; per gli ospiti Ruiz, Ghoulam, Lozano, Mertens e Lobotka. Le forze fresche giovano proprio al Napoli, che al 90’esimo chiude il match con Lozano, che sfrutta un lungo corner di Ghoulam. Nel finale, pericoloso ancora il messicano cosi come Insigne. Il match termina dopo 6’ minuti di recupero.

Hellas bene soprattutto nel primo tempo, dove sfiora più volte la rete del vantaggio. Nella ripresa paga la stanchezza ed è sfortunata nel gol annullato a Faraoni. In classifica perde il settimo posto a discapito del Milan ma adesso testa alla trasferta insidiosa di Sassuolo.

Ancora grande Napoli. Non si ferma la squadra di Gattuso, che dopo la finale vinta agguanta un altro pesante successo per la dispendiosa corsa verso la Champions. Milik e Lozano sono due pedine fondamentali per il prosieguo di questa ministagione.

PAGELLE

Ospina: 6,5 Ottima partita del colombiano, che neutralizza alcune importanti iniziative dell’Hellas soprattutto nel primo tempo con le conclusioni di Di Carmine e Veloso.

Di Lorenzo: 6 Meglio nel primo tempo che nella ripresa, dove soffre la velocità di Zaccagni e di Lazovic.

Maksimovic: 6,5 Altra ottima prestazione del centrale serbo, sempre più leader della difesa azzurra. Fondamentale il suo recupero per Gattuso, dopo la grande crisi difensiva dei primi mesi.

Koulibaly: 7 Uno dei migliori del Napoli, sempre ordinato e mai un intervento fuori posto. Manca veramente poco per ritrovare il K2 dei giorni migliori.

Hysaj: 5,5 Soffre la corsa di Faraoni sulla fascia, rischiando sia nel primo tempo, quando viene graziato da Verre, che nella ripresa quando il Var annulla il gol proprio a Faraoni. Dal 66’ Ghoulam: 6 Entra bene e fornisce l’assist per il definitivo 2-0 di Lozano.

Allan: 6 Partita diligente del brasiliano, che unisce quantità e qualità. Bene anche negli inserimenti, vicino al raddoppio a inizio ripresa. Dal 66’ Fabian Ruiz: 6 Ingresso buono senza sbavature né acuti.

Demme: 6,5 Solita partita di lotta e ordine dell’ex Lipsia. Insostituibile nel centrocampo azzurro e pupillo di mister Gattuso. Dal 72’ Lobotka: 6 Rientra per far rifiatare Demme, sufficienza garantita.

Zielinski: 6,5 Sempre più leader del centrocampo azzurro, tecnica da vendere e grande impegno per la maglia.

Politano: 6,5 Giocatore ritrovato a Napoli con la cura Ringhio, corre, lotta e tira in porta in stile primo anno Inter. Dal 83’ Lozano: 7 Dopo giorni difficili, con la cacciata anche dall’allenamento, rientra e si fa perdonare alla grande. Bene il Chucky!

Milik: 7 Dopo il rigore decisivo di Roma, si ripete anche nella sfida per l’Europa contro l’Hellas. Fondamentale il suo apporto per questo elettrico finale di stagione. Dal 72’ Mertens: 6 Ciro non brilla ma nemmeno delude, la sufficienza è il giusto giudizio.

Insigne: 6,5 Insostituibile il capitano partenopeo, non segna ma crea lo stesso occasioni per far segnare sé stesso che i compagni.

Gattuso: 6,5 Squadra a sua immagine e somiglianza, ormai gli azzurri sono una certezza e tanto lo devono anche al Ringhio nazionale.

Dichiarazioni Gattuso post-match

” Bene tutta la squadra, siamo in buona forma ma possiamo ancora crescere. Non porto rancore, bene oggi Lozano, fare 5 cambi è importante in questa fase della stagione. Milik è un grandissimo giocatore, a me piacerebbe che resti a Napoli ma bisogna parlare con il presidente e la società“.

