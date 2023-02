Il Napoli insegue il rinnovo di Kim Min-jae

Il 26enne coreano ci ha messo davvero poco ad integrarsi e dimostrare il suo valore ed ora sembra ci sia una discreta caccia al suo cartellino

Kim è stato acquistato per 18mln di euro dal Napoli e adesso la sua valutazione è schizzata davvero in alto e la clausola inferiore ai 50mln sembra non bastare più al club azzurro per sentirsi al sicuro. Si cerca quindi un rinnovo al contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e la società partenopea offre un discreto incremento passando dagli attuali 2.7mln ai 3.5mln che rappresentano anche il tetto massimo agli stipendi azzurri. L’agenzia RX BROTHERS che cura gli interessi di Kim però mira in alto e chiede il doppio dello stipendio attuale. Manchester United, Real Madrid e Paris Saint-Germain hanno già bussato all’ufficio informazioni e le finanze non mancano per prelevare il difensore.

Fonte foto: virgilio.it

Luigi A. Cerbara