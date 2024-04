Il Napoli guarda a casa Juventus: Manna come DS. In panchina uno in pole

Il Napoli guarda a casa Juventus: Manna come DS. In panchina uno...

Occhio al club azzurro, che cerca di programmare in anticipo la prossima stagione. Il socio di Giuntoli a Torino è il candidato principale nel ruolo di Direttore Sportivo

Il Napoli programma la prossima stagione e il proprio futuro. De Laurentiis avrebbe scelto infatti il suo prossimo Direttore Sportivo, ossia Giovanni Manna. L’attuale socio di Giuntoli alla Juventus è in pole per sostituire l’attuale DS Meluso. Non solo dirigenza, ma il Napoli pensa anche alla prossima guida tecnica. Si parla di Vincenzo Italiano. L’allenatore della Fiorentina è ormai ai titoli di coda da Firenze. In estate dovrebbe lasciare. Il tecnico siciliano piace a De Laurentiis, che già in estate lo aveva cercato come post Luciano Spalletti, anche Conte rimane sulla lista.

