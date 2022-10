Il Napoli e la panchina micidiale: nei maggiori campionati europei più gol di tutti dai subentrati

Nella vittoria di ieri in casa con il Bologna è emerso ancora di più un dato che impressiona gli addetti ai lavori, match deciso dai cambi effettuati da Spalletti con due gol, ma non è una situazione nuova

Panchina d’oro. Non stiamo parlando del premio dedicato ai mister italiani ma bensì della rosa del Napoli, allungata dal mercato estivo e che sta dando i suoi frutti nelle prime dieci giornate di campionato. I gol da giocatori partiti dalla panca azzurra sono ben 7 in serie A. I partenopei sono la compagine migliore in questa speciale classifica nei cinque maggiori campionati europei. Ieri l’ennesima dimostrazione con l’ingresso tra primo e secondo tempo di Lozano e Osimhen, entrambi andati a segno per il 3-2 finale a favore degli azzurri. Una statistica che non fa che sottolineare la qualità dei giocatori a disposizione di Spalletti e l’abilità del tecnico a inserirli e disporli in campo. Se mai ce ne fosse bisogno un’altra sottolineatura della strepitosa prima parte di stagione del Napoli tra campionato e Champions League. In Italia 26 punti su 30 ottenuti e vetta della classifica. Nella maggiore competizione europea, invece, 4 vittorie su 4 e ottavi di finale già conquistati. Chapeau.

Glauco Dusso