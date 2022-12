Il Napoli c’è, prova convincente contro il Crystal Palace

Il secondo test del ritiro in Turchia mostra una squadra in forma campionato, inglesi battuti 3-1 e gara confortante in vista della ripresa della serie A

Il Napoli inizia il processo di riavvicinamento al campionato italiano. La squadra di Spalletti ci tiene a far sapere alle inseguitrici che l’attenzione e la qualità è sempre massima, lo si può notare dalle due amichevoli disputate nel ritiro di Antalya. Soprattutto ieri, nella gara disputata contro il Crystal Palace, gli azzurri hanno dato una dimostrazione ulteriore sulla bontà del lavoro fatto fin qui da Luciano Spalletti. Il match è terminato 3-1 per partenopei, sugli scudi l’attacco con i gol targati Osimhen e Raspadori, quest’ultimo autore di una straordinaria doppietta. Nonostante lo svantaggio iniziale, firmato Zaha, le assenze e i giovani impiegati il Napoli ha confermato quanto di buono fatto. Proprio l’ex attaccante del Sassuolo sembra essere in crescita continua. Il 4 gennaio c’è subito il big match contro l’Inter e Spalletti e i suoi sembrano intenzionati a voler demolire le speranze delle squadre che inseguono.

Glauco Dusso