Il Napoli cade sempre sul più bello: analisi dell’eterna incompiuta

I partenopei sembrano giocare campionati in fotocopia, nelle partite decisive manca sempre qualcosa e i treni persi ormai diventano tanti, cambiano gli allenatori ma il risultato no

Sarri, Ancelotti, Gattuso e ora Spalletti. Il Napoli sembra attanagliato da un male atavico che non gli permette di consacrarsi come grande del nostro calcio. Ogni anno si scommette sulle chance scudetto della squadra partenopea e per buona parte del torneo ci si crede anche. Quando però arriva il momento del salto di qualità i calciatori vestiti di azzurro si sciolgono e perdono occasioni davvero importanti. Le ultime in ordine cronologico sono entrambe casalinghe, in un campionato livellato verso il basso, con la quota scudetto probabilmente più bassa delle ultime serie A. Fiorentina e Roma hanno messo a nudo i problemi del Napoli al Diego Armando Maradona e molti tifosi si chiedono perché. Soprattutto dopo la prova offerta tre giornate fa a Bergamo con un Milan che arrancava e poteva essere superato.

Questa stagione è stato un po’ l’emblema della schizofrenia calcistica napoletana. Il Napoli, infatti, sembra quasi esaltarsi nelle difficoltà per poi perdersi quando invece le condizioni sono favorevoli. Il 2022 è stato lo specchio di tutto ciò con i primi mesi dell’anno vissuti alla grande nonostante infortuni e coppa d’Africa avessero falcidiato la rosa a disposizione di mister Spalletti. Stessa cosa accaduta contro l’Atalanta. Squalificati Rrahmani e Osimhen, Di Lorenzo infortunato, la partita contro la banda Gasperini sembrava quasi proibitiva. Invece ecco la reazione con una vittoria incredibile a domicilio (a Bergamo). Contro viola e giallorossi, invece, rientrano gli assenti per squalifica, squadra quasi tipo, uno stadio pieno a spingerti: risultato sconfitta bruciante e pareggio subito all’ultimo tra le mura amiche ed ennesimo stop pesante alle ambizioni tricolori.

Molti spostano la lente d’ingrandimento sugli allenatori ma a questo punto non sembra che il problema sia quello. Su quella panchina si sono avvicendati grandi nomi ma probabilmente c’è qualcosa di più radicato. Il focus va ora sui giocatori.

Il Napoli difetta di personalità, non ci sono elementi a sufficienza che riescano a prendersi sulle spalle la squadra nei momenti difficili cambiando le partite. Troppi calciatori umorali e discontinui. Ci riferiamo a pezzi pregiati come Fabian Ruiz, Zielinski, Politano e via discorrendo, che troppe volte si sono assentati condizionando l’andamento della squadra. Lo stesso Insigne sembra ormai arrivato a un punto di non ritorno, situazione aggravata dall’accordo raggiunto col Toronto. I punti fermi sembrano essere pochi, tra questi sicuramente Koulibaly e forse Osimhen, gli unici a mostrare un po’ più di “garra”, anche Mertens potrebbe rientrare in questa ristretta cerchia ma il poco utilizzo non gli permette di incidere a dovere.

Il prossimo anno sarà necessario un forte restyling della rosa. Se si vuole puntare al salto bisognerà individuare tasselli da inserire di un certo spessore ripartendo dai punti fermi già citati. Giocatori di carattere che possano dare una scossa anche agli altri. Ora cinque partite per scrivere qualcosa di diverso, la conquista del posto in Champions League è già un buon punto di partenza. Per affrontare anche quella, però, ci vorrà ben altro. Spalletti lo sa, lui può essere l’uomo forte da cui ripartire.

Glauco Dusso