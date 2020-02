Il Napoli batte il Torino con i difensori: al San Paolo finisce 2-1. Analisi e pagelle

Gli azzurri trovano il successo grazie ad una prova convincente, granata invece sempre più in crisi

In una ventiseiesima giornata di Serie A in cui si gioca pochissimo, Napoli e Torino scendono in campo vogliose di trovare tre punti fondamentali per scalare la classifica. Gattuso sceglie Lobotka e Politano e manda in panchina Demme e Callejon.

La partita inizia subito forte con una grande occasione per gli ospiti: Ospina esce a vuoto e De Silvestri calcia a botta sicura ma si vede respingere il tiro dai giocatori avversari piazzati sulla linea. Da questo momento però è dominio Napoli, con i partenopei che sfiorano il gol con Milik e poi lo realizzano al minuto diciannove: cross di Insigne e colpo di testa vincente di Manolas che manda alle spalle di Sirigu. Pochi minuti più tardi va vicino al raddoppio Insigne che però calcia male da posizione invitante. Sul finire della prima frazione ancora gli azzurri protagonisti con Milik che colpisce di testa mandando la palla alta.

La ripresa è ancora di marca azzurra con gli uomini di Gattuso che cercano il raddoppio e gli avversari che faticano a farsi vedere in avanti; ci provano Milik e Zielinski ma entrambi non centrano lo specchio della porta. Al minuto settantatré altra grande occasione per il 2-0: Politano serve di Lorenzo che davanti a Sirigu si lascia ipnotizzare. Nel finale proprio l’esterno trova la rete del raddoppio: servito da Mertens anticipa Rincon e batte Sirigu. Nel recupero il Torino trova il gol che da’ qualche speranza: Edera realizza di testa su preciso cross di Ansaldi. on c’è più tempo però, il match termina dunque 2-1 per il Napoli.

Ottimo successo per gli uomini di Gattuso che confermano il buon periodo di forma e scalano la classifica. Altra sconfitta invece per gli uomini di Longo che non sono mai riusciti a rendersi pericolosi, se non nel recupero quando ormai era troppo tardi.

Gattuso a fine partita ha detto: “Sono molto arrabbiato per il gol preso, ma la squadra ha fatto bene perché oggi non era facile. Abbiamo dato continuità di risultati e prestazioni.”

Le pagelle del Napoli

Ospina 6: Inoperoso per tutto il match, non riesce però a tenere la porta inviolata perché nel recupero Edera lo batte

Di Lorenzo 7: Spreca una buona occasione ma si riscatta immediatamente riuscendo a chiudere una gara in realtà mai in discussione

Manolas 7: Porta in vantaggio i suoi con un grande stacco di testa, dietro non rischia praticamente mai

Maksimovic 6,5: Gara attenta dove contiene gli attaccanti avversari senza problemi

Hysaj 6: Spinge poco ma non commette errori in fase difensiva

Ruiz 6: Gioca bene soprattutto nel primo tempo conquistando anche la punizione che porta al gol di Manolas. Nel finale Edera gli sbuca alle spalle

Lobotka 6,5: Detta i tempi di gioco con rapidità e precisione, tenta anche l’azione personale peccando solo nel tiro. (Dal 79′ Allan s.v.)

Zielinski 6,5: Sempre molto prezioso, lavora bene in entrambe le fasi e conquista diversi palloni

Politano 6: Non è sempre al centro del gioco ma quando ha la palla tra i piedi crea sempre qualcosa di buono, come quando manda di Lorenzo a tu per tu con Sirigu. (Dall’84 Elmas s.v.)

Milik 6: Molto utile con le sue sponde, non riesce però mai a rendersi pericoloso in zona gol se non con un colpo di testa. (Dal 74′ Mertens 6,5: Etra e serve l’assist a Di Lorenzo che sigla il 2-0)

Insigne 6,5: Difetta in fase di finalizzazione ma si mette al servizio dei compagni offrendo diversi palloni importanti

Gattuso 6,5: Terza vittoria consecutiva per un Napoli che inizia a girare bene , la gara poteva però essere chiusa prima

Fonte foto: 90min.com

Alessandro Fornetti