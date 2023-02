Il Monza vola: unica squadra imbattuta in campionato nel 2023

I brianzoli non si fermano e trovano l’ennesimo risultato utile consecutivo, da neopromossa possono sognare l’Europa

Il Monza di Raffaele Palladino è una delle squadre più in forma del campionato e anche nell’ultimo incontro con il Bologna ha dimostrato di vivere un periodo davvero brillante. Il tecnico ha preso una squadra allo sbando dopo le prime giornate e l’ha letteralmente trasformata, portandola in alto in classifica a sognare il raggiungimento di traguardi prestigiosi. Intanto il primo momentaneo mattoncino è stato inserito grazie al successo a Bologna nell’ultima di campionato; il Monza occupa ora la parte sinistra della classifica al decimo posto e sembra avere tutte le intenzioni di restarci e di salire ancor di più.

I ragazzi di Palladino sono ancora imbattuti in Serie A nel 2023, con l’unica sconfitta arrivata in Coppa Italia contro la Juventus, poi battuta dopo pochi giorni in campionato. Otto risultati utili consecutivi, 3 vittorie e 4 pareggi, sono un gran bottino per una neopromossa che sembra non appartenere a quella categoria, considerando anche il mercato da compagine top fatto in estate dalla proprietà.

Ora ci si chiede dove possa arrivare questo Monza, a cosa possa realmente ambire dato che il discorso salvezza è già praticamente archiviato. La qualificazione alle coppe europee sarebbe un traguardo incredibile perché nessuno, nonostante le alte aspettative create dal mercato estivo, poteva attendersi un Monza già così protagonista. Il calendario nelle prossime gare però aiuta a cullare questo sogno poiché gli uomini di Palladino dopo il Milan, comunque stanco dopo la Champions League, affronteranno consecutivamente Salernitana, Empoli, Verona e Cremonese. Monza che guarda con grande ottimismo al futuro in quella che è un’ottima prima annata in Serie A e che potrebbe riservare delle piacevoli sorprese a tutti i suoi tifosi.

